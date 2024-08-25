الصحة تعلن وصول طعومات شلل الأطفال والتنسيق جارٍ لإدخالها لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول طعومات شلل الأطفال من نوع nOPV، لافتة إلى أنه يُجرى العمل والتنسيق على إدخالها لقطاع غزة.وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه تم إدخال المعدات اللازمة للسلسلة الباردة لحفظ المطاعيم في قطاع غزة، والتي سيتم توزيعها على المراكز المخصصة للتطعيم.وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالعمل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان المتواصل على الأهالي في قطاع غزة ليتسنى للطواقم الطبية تطعيم الأطفال والحد من انتشار فيروس شلل الأطفال.