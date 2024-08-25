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شؤون فلسطينية

شهيد ومصاب برصاص الاحتلال قرب مستوطنة (أريئيل) بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس

شهيد ومصاب برصاص الاحتلال قرب مستوطنة (أريئيل) بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس
من مكان استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرب مستوطنة (أريئيل)، شمال الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس. 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تلقى بلاغا، عن محاولة تنفيذ فلسطيني عملية دهس قرب مستوطنة (أريئيل)، وإطلاق النار عليه ما أدى لاستشهاده.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سيارة فلسطينية حاولت الاصطدام بمنصة عسكرية في المفترق، مضيفة أنه تم "قتل شخص واحد على الأقل".

فيما قالت (نجمة داوود الحمراء) في بيان إن "شخصين أُصيبا أحدهما بجراح طفيفة جدا وأخرى بحالة هلع إثر عملية دهس، وأن راكبيْ السيارة الذين حاولا تنفيذ عملية دهس، أُصيبا وتم تحييدهما"، وفق تعبيرها.

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