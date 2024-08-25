أوامر إخلاء جديدة في دير البلح







رام الله - دنيا الوطنأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أوامر إخلاء جديدة في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.وطالب الجيش في بيان له، كل السكان والنازحين المتواجدين في حارة دير البلح البلد في بلوك 128، بالإخلاء الفوري غرباً.وفي الأيام الأخيرة، تزايدت طلبات الإخلاء من قبل جيش الاحتلال خاصة في خانيونس ودير البلح، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين والنازحين، وجعل حياتهم أشبه بالجحيم، مع استمرار حرب الإبادة الجماعية لليوم الـ324، وارتكاب الاحتلال أبشع المجازر بحق الأهالي في القطاع.