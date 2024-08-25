عاجل

  • سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون موقع "أبو مطيبق" العسكري شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

  • شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مسجد صلاح الدين داخل حي الزيتون بغزة

مباشر | تغطية صحفية: حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل ويعلن قصف هدف نوعي

دولي

اعتقال مؤسس تطبيق (تيليجرام) بافل دوروف في باريس

اعتقال مؤسس تطبيق (تيليجرام) بافل دوروف في باريس
مؤسس تطبيق (تيليجرام) بافل دوروف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام فرنسية باعتقال مؤسس تطبيق (تيليجرام) بافل دوروف، مساء السبت، في مطار باريس لو بورجيه الفرنسي.

ويحمل بافل دوروف الجنسية الفرنسية بالإضافة إلى الروسية.

وصل دوروف إلى فرنسا قادما من أذربيجان، وكان معه صديقته وحارسه الشخصي، وتم اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفرنسية في المطار أثناء نزوله من طائرته الخاصة، بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وذكرت قناة (TF1) الفرنسية أن مذكرة الاعتقال صدرت بسبب عدم تعاون دوروف مع قوات الأمن الفرنسية، مما يجعله شريكا في تهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى.

وأضافت القناة أن الشكوى الرئيسية لسلطات الاتحاد الأوروبي ضد (تيليجرام) هي الرسائل المشفرة.

وقال المحقق: "على مر السنين، أصبحت هذه هي المنصة الأولى للجريمة المنظمة".

وقال مصدر مقرب من القضية: "لقد سمح على منصته بارتكاب عدد لا يحصى من المخالفات والجرائم".

كما تحدثت قناة (TF1) عن إمكانية توجيه تهم الإرهاب وتجارة المخدرات والاحتيال والجرائم بحق الأطفال لمؤسس (تيليجرام)

وأضافت القناة أن دوروف مهدد بالسجن لمدة تصل إلى (20 عاما) في فرنسا، وسيمثل أمام المحكمة اليوم الأحد كمواطن فرنسي حيث ستوجه التهم إليه.



أخبار ذات صلة

اعتقال مؤسس تطبيق (تيليجرام) بافل دوروف في باريس

اعتقال مؤسس تطبيق (تيليجرام) بافل دوروف في باريس

نتنياهو: نفذنا ضربة قوية ضد حزب الله وما حدث ليس نهاية المطاف

نتنياهو: نفذنا ضربة قوية ضد حزب الله وما حدث ليس نهاية المطاف

حزب الله يبث صوراً لقواعد إسرائيلية استهدفها فجراً

حزب الله يبث صوراً لقواعد إسرائيلية استهدفها فجراً

الجيش الإسرائيلي يكشف الأهداف التي خطط حزب الله لاستهدافها

الجيش الإسرائيلي يكشف الأهداف التي خطط حزب الله لاستهدافها

وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة للمشاركة بمحادثات غزة

وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة للمشاركة بمحادثات غزة

بلدية تل أبيب تقرر فتح جميع الملاجئ بعد هجوم حزب الله

بلدية تل أبيب تقرر فتح جميع الملاجئ بعد هجوم حزب الله

نتنياهو: الجيش يعمل بقوة كبيرة لإزالة التهديدات

نتنياهو: الجيش يعمل بقوة كبيرة لإزالة التهديدات

تأجيل وإلغاء عشرات الرحلات في مطار بن غوريون

تأجيل وإلغاء عشرات الرحلات في مطار بن غوريون

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

استشهاد أسير مصاب من صيدا شمال شرق طولكرم

استشهاد أسير مصاب من صيدا شمال شرق طولكرم

بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

حصيلة جديدة.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل ثلاثة جنود في غزة

حصيلة جديدة.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل ثلاثة جنود في غزة

الصحة بغزة تُحذر من تداعيات النقص الحاد بالأدوية والمستهلكات الطبية

الصحة بغزة تُحذر من تداعيات النقص الحاد بالأدوية والمستهلكات الطبية

الاحتلال يرتكب خمس مجازر في غزة خلال الـ48 ساعة الماضية

الاحتلال يرتكب خمس مجازر في غزة خلال الـ48 ساعة الماضية

الاحتلال يُقلّص &quot;المنطقة الإنسانية&quot; في قطاع غزة إلى 9.5%

الاحتلال يُقلّص "المنطقة الإنسانية" في قطاع غزة إلى 9.5%

اجتماع &quot;حاسم&quot; الأحد.. وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة لمتابعة نتائج المفاوضات

اجتماع "حاسم" الأحد.. وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة لمتابعة نتائج المفاوضات

آخر مستجدات محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

آخر مستجدات محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ &quot;سد فجوات&quot; الصفقة

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ "سد فجوات" الصفقة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة