اعتقال مؤسس تطبيق (تيليجرام) بافل دوروف في باريس



وذكرت قناة (TF1) الفرنسية أن مذكرة الاعتقال صدرت بسبب عدم تعاون دوروف مع قوات الأمن الفرنسية، مما يجعله شريكا في تهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى.



وأضافت القناة أن الشكوى الرئيسية لسلطات الاتحاد الأوروبي ضد (تيليجرام) هي الرسائل المشفرة.



وقال المحقق: "على مر السنين، أصبحت هذه هي المنصة الأولى للجريمة المنظمة".



وقال مصدر مقرب من القضية: "لقد سمح على منصته بارتكاب عدد لا يحصى من المخالفات والجرائم".



كما تحدثت قناة (TF1) عن إمكانية توجيه تهم الإرهاب وتجارة المخدرات والاحتيال والجرائم بحق الأطفال لمؤسس (تيليجرام)



وأضافت القناة أن دوروف مهدد بالسجن لمدة تصل إلى (20 عاما) في فرنسا، وسيمثل أمام المحكمة اليوم الأحد كمواطن فرنسي حيث ستوجه التهم إليه.









رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام فرنسية باعتقال مؤسس تطبيق (تيليجرام) بافل دوروف، مساء السبت، في مطار باريس لو بورجيه الفرنسي.ويحمل بافل دوروف الجنسية الفرنسية بالإضافة إلى الروسية.وصل دوروف إلى فرنسا قادما من أذربيجان، وكان معه صديقته وحارسه الشخصي، وتم اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفرنسية في المطار أثناء نزوله من طائرته الخاصة، بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه.