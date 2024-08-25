نتنياهو: نفذنا ضربة قوية ضد حزب الله وما حدث ليس نهاية المطاف



وأردف نتنياهو: "نحن نضرب حزب الله بضربات مفاجئة.قبل 3 أسابيع قمنا بتصفية رئيس أركانه (فؤاد شكر)، واليوم أحبطنا خطته الهجومية".



وتابع: "ليعلم (الأمين العام لحزب الله حسن) نصر الله في بيروت و(المرشد الأعلى الإيراني علي) خامنئي في طهران أن هذه خطوة أخرى على طريق تغيير الوضع في الشمال، وإعادة السكان سالمين إلى منازلهم".



وفجر الأحد، شنت الطائرات الإسرائيلية، عشرات الغارات التي استهدفت مناطق بجنوب لبنان فيما يعتبر أوسع هجوم منذ بدء المواجهات في الثامن من تشرين الأول( أكتوبر 2023.



فيما أعلن (حزب الله) اللبناني، إطلاق 320 صاروخا تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية و"هجوم جوي بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق" الإسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال تل أبيب للقيادي فيه فؤاد شكر، نهاية تموز/يوليو الماضي.





رام الله - دنيا الوطنزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي نفذ "ضربة استباقية" قوية ضد "حزب الله" فجر اليوم الأحد، متوعداً أنها ليست "نهاية المطاف".جاء ذلك في كلمة له في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية في مقر وزارة الدفاع بـ(كرياه) بتل أبيب.وقال نتنياهو وفق بيان لمكتبه: "ما حدث اليوم ليس نهاية المطاف. حزب الله حاول في وقت مبكر من الصباح مهاجمة دولة إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة".وأضاف: "لقد أصدرنا تعليماتنا للجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربة استباقية قوية لإزالة التهديد".وتابع نتنياهو: "دمر الجيش الإسرائيلي آلاف الصواريخ قصيرة المدى، والتي كانت جميعها تهدف إلى إيذاء مواطنينا وقواتنا في الجليل".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، اعترض الجيش الإسرائيلي جميع الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله تجاه هدف استراتيجي في وسط البلاد"، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة الهدف.