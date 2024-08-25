تفاصيل لقاء مصطفى مع المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الأحد، آخر المستجدات والتنسيق المشترك لتعزيز الجهود الإغاثية في قطاع غزة، والجهود المبذولة من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا في القطاع، واعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية.وناقش مصطفى مع وينسلاند، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، تدخلات الحكومة الإغاثية القائمة في غزة، وخطط توسعة عمليات الإغاثة العاجلة فور وقف العدوان على القطاع، إلى جانب استعادة الخدمات الأساسية وإعادة دمج وتوحيد المؤسسات الوطنية وبرنامج إعادة الإعمار الشامل.