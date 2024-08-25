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شؤون فلسطينية

استشهاد شاب متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد شاب متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال في جنين
قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
استشهد، اليوم الأحد، شاب متأثرا بجروحه، التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على ثلاثة شبان، كانوا يتواجدون بمركبة في محيط حاجز الجلمة العسكري.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان المركبة، واعتقلت الشبان، الذين كانوا في داخلها.

وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر أمنية، استشهاد أحد الشبان الثلاثة متأثرا بجروحه، فيما لم ترد أي تفاصيل حول الوضع الصحي للشابين الآخرين.

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