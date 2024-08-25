إذاعة الجيش: وفد التفاوض سيتوجه للقاهرة اليوم للمشاركة في المفاوضات

رام الله - دنيا الوطنقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن وفد التفاوض الإسرائيلي سينضم للمحادثات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي ستعقد اليوم الأحد في القاهرة.ونقلت الإذاعة عن مسؤولين دبلوماسيين، إن دافيد برنياع، رئيس (موساد)، سيرأس وفدًا إسرائيليًا في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.وأعلن البيت الأبيض، أن محادثات القاهرة التي تهدف إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة "بنّاءة"، وتم إحراز بعض التقدم، داعيًا جميع الأطراف للعمل نحو تنفيذ الاتفاق المقترح.ولم تتوقف اتصالات مصر مع مختلف الأطراف - خاصة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس - للحفاظ على مسار المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد.