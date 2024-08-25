مباشر | تغطية صحفية: حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل ويعلن قصف هدف نوعي

دولي

إذاعة الجيش: وفد التفاوض سيتوجه للقاهرة اليوم للمشاركة في المفاوضات

إذاعة الجيش: وفد التفاوض سيتوجه للقاهرة اليوم للمشاركة في المفاوضات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن وفد التفاوض الإسرائيلي سينضم للمحادثات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي ستعقد اليوم الأحد في القاهرة.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين دبلوماسيين، إن دافيد برنياع، رئيس (موساد)، سيرأس وفدًا إسرائيليًا في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.

وأعلن البيت الأبيض، أن محادثات القاهرة التي تهدف إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة "بنّاءة"، وتم إحراز بعض التقدم، داعيًا جميع الأطراف للعمل نحو تنفيذ الاتفاق المقترح.

ولم تتوقف اتصالات مصر مع مختلف الأطراف - خاصة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس - للحفاظ على مسار المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد.

أخبار ذات صلة

إذاعة الجيش: وفد التفاوض سيتوجه للقاهرة اليوم للمشاركة في المفاوضات

إذاعة الجيش: وفد التفاوض سيتوجه للقاهرة اليوم للمشاركة في المفاوضات

بلدية تل أبيب تقرر فتح جميع الملاجئ بعد هجوم حزب الله

بلدية تل أبيب تقرر فتح جميع الملاجئ بعد هجوم حزب الله

نتنياهو: الجيش يعمل بقوة كبيرة لإزالة التهديدات

نتنياهو: الجيش يعمل بقوة كبيرة لإزالة التهديدات

إيران تؤكد عزمها الرد على اغتيال هنية دون &quot;الوقوع بالفخ&quot;

إيران تؤكد عزمها الرد على اغتيال هنية دون "الوقوع بالفخ"

رئيس الأركان الأميركي يبدأ جولة بالشرق الأوسط تشمل مصر والأردن وإسرائيل

رئيس الأركان الأميركي يبدأ جولة بالشرق الأوسط تشمل مصر والأردن وإسرائيل

(رويترز): خلاف بين نتنياهو وفريق التفاوض الإسرائيلي بشأن فيلادلفيا

(رويترز): خلاف بين نتنياهو وفريق التفاوض الإسرائيلي بشأن فيلادلفيا

المدعي العام للجنائية الدولية يستعجل اعتقال نتنياهو وغالانت

المدعي العام للجنائية الدولية يستعجل اعتقال نتنياهو وغالانت

أسيرة سابقة لدى المقاومة بغزة تُكذّب الإعلام الإسرائيلي

أسيرة سابقة لدى المقاومة بغزة تُكذّب الإعلام الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

الصحة بغزة تُحذر من تداعيات النقص الحاد بالأدوية والمستهلكات الطبية

الصحة بغزة تُحذر من تداعيات النقص الحاد بالأدوية والمستهلكات الطبية

الاحتلال يُقلّص &quot;المنطقة الإنسانية&quot; في قطاع غزة إلى 9.5%

الاحتلال يُقلّص "المنطقة الإنسانية" في قطاع غزة إلى 9.5%

آخر مستجدات محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

آخر مستجدات محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 12 آخرين في كمين بمدينة غزة

تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 12 آخرين في كمين بمدينة غزة

الصحة: إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة نهاية آب الجاري

الصحة: إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة نهاية آب الجاري

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمناطق في شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمناطق في شمال قطاع غزة

مقرّرة أمميّة: إسرائيل تحاول خلق ظروف احتلال دائمة تحت ستار المفاوضات

مقرّرة أمميّة: إسرائيل تحاول خلق ظروف احتلال دائمة تحت ستار المفاوضات

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ &quot;سد فجوات&quot; الصفقة

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ "سد فجوات" الصفقة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة