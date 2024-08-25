نتنياهو: الجيش يعمل بقوة كبيرة لإزالة التهديدات
وأضاف نتنياهو، في تصريحات صحفية، عقب إعلان حزب الله بدء الرد على اغتيال القيادي في الحزب، فؤاد شكر: "وجّهنا الجيش للمبادرة لإزالة التهديدات.الجيش دمر آلاف الصواريخ التي كانت موجهة لشمال إسرائيل وتهديدات أخرى".
وقال: "رصدنا استعداد حزب الله لمهاجمة إسرائيل والجيش يعمل بقوة كبيرة لإزالة التهديدات عبر الدفاع والهجوم".
وتابع: "أدعو الإسرائيليين إلى متابعة توجيهات الجبهة الداخلية ونحن مستعدون للدفاع عن دولتنا.نحن مصرون على إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان وكل من يهاجمنا سنهاجمه".
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