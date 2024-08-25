نتنياهو: الجيش يعمل بقوة كبيرة لإزالة التهديدات

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال رصد استعدادت حزب الله لمهاجمة إسرائيل، ودمر آلاف الصواريخ كانت موجهة لقصف مستوطنات الشمال.وأضاف نتنياهو، في تصريحات صحفية، عقب إعلان حزب الله بدء الرد على اغتيال القيادي في الحزب، فؤاد شكر: "وجّهنا الجيش للمبادرة لإزالة التهديدات.الجيش دمر آلاف الصواريخ التي كانت موجهة لشمال إسرائيل وتهديدات أخرى".وقال: "رصدنا استعداد حزب الله لمهاجمة إسرائيل والجيش يعمل بقوة كبيرة لإزالة التهديدات عبر الدفاع والهجوم".وتابع: "أدعو الإسرائيليين إلى متابعة توجيهات الجبهة الداخلية ونحن مستعدون للدفاع عن دولتنا.نحن مصرون على إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان وكل من يهاجمنا سنهاجمه".