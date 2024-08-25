تأجيل وإلغاء عشرات الرحلات في مطار بن غوريون

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الأحد، بتأجيل وإلغاء عشرات الرحلات في مطار بن غوريون، وسط إسرائيل، وذلك عقب إعلان حزب الله بدء الرد على اغتيال القيادي في الحزب، فؤاد شكر.







وفي بيان على إنستغرام في وقت باكر الأحد، نصح مطار بن غوريون المسافرين بمراجعة شركات الطيران فيما يتعلق بتغييرات مواعيد الرحلات.









وأعلن مطار بن غوريون في إسرائيل أن الرحلات الجوية المغادرة صباح الأحد ستتأخر، وأنه سيُعاد توجيه الرحلات الواصلة إلى مطارات أخرى، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه يشن ضربات ضد أهداف لحزب الله في لبنان.