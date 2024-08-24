شؤون فلسطينية

حصيلة جديدة.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل ثلاثة جنود في غزة

حصيلة جديدة.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل ثلاثة جنود في غزة
جيش الاحتلال يعترف بمقتل ثلاثة جنود بمعارك في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بمقتل ثلاثة جنود في معارك بقطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 699.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن "ثلاثة جنود وهما دانيل بيتشينيوك، (26 عاماً)، ونيتاي ميتودي، (23 عاماً)، ويانيف يتسحاك أورين، (35 عاماً)، قتلوا أمس الجمعة، نتيجة تفجير عبوة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة".

وأوضح الجيش أن "العبوة التي انفجرت بالجنود كانت خارج المبنى وتم تفعيلها عن بعد".

وبحسب المعطيات التي نشرها الجيش، فإن 699 جندياً قتلوا في قطاع غزة، بينهم 335 خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 تشرين الأول أكتوبر الماضي.

ولفتت معطيات الجيش إلى أن هذه الأرقام تشمل الجنود الذين سمح بنشر أسمائهم، كما ذكر أن 4357 جنديا أصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم 2232 جريحا خلال المعارك البرية بغزة.

واستنادا إلى المعطيات فإن 21 جنديا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بحالة خطيرة، و169 بحالة متوسطة، وثلاثة بحالة طفيفة.

وأفاد موقع (حدشوت بزمان) الإسرائيلي، في وقت سابق، بأن الجيش أجلى عددا من جرحاه الذين سقطوا خلال المعارك وسط القطاع وجنوبه.

من جانبه، قال جيش الاحتلال إن قواته تواصل "حملة مركزة" في قطاع غزة، ونفذت 98 غارة في رفح جنوب القطاع، استهدفت مسلحين.


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