رئيس الأركان الأميركي يبدأ جولة بالشرق الأوسط تشمل مصر والأردن وإسرائيل



كذلك، أرسلت الولايات المتحدة إلى المنطقة سربا من طائرات إف-22 رابتور ونشرت غواصة مزودة بصواريخ كروز، مؤكدة استمرارها بالدفاع عن إسرائيل.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الأركان الأميركية، اليوم السبت، أن رئيسها الجنرال تشارلز براون توجه إلى الشرق الأوسط في جولة، يزور فيها مصر والأردن وإسرائيل.وقالت الهيئة في بيان: "في الأيام القليلة المقبلة، سيزور رئيس مجلس الأمن القومي الحلفاء والشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في المنطقة، مصر والأردن وإسرائيل".ويعتزم براون خلال الرحلة "توسيع فهمنا للسيناريوهات المختلفة لتطور التوترات الحالية"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وأشار البيان إلى أنه "في كل دولة، سيعقد رئيس الأركان الأميركي اجتماعات مع نظرائه ومسؤولين آخرين".وأضاف أن براون يعتزم من خلال الاتصالات في الشرق الأوسط بحث خفض التوترات، وحماية القوات الأميركية في المنطقة، وتقديم الدعم للدفاع عن إسرائيل وتنسيق الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين.وتأتي زيارة رئيس الأركان الأميركي، في ظل انتظار رد إيراني على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وآخر من (حزب الله) على اغتيال القيادي فؤاد شكر.وتأتي الزيارة أيضاً في وقت تستمر فيه بالقاهرة مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، حيث يسعى الوسطاء القطريون والمصريون والأميركيون للتوصل إلى إبرام صفقة تبادل.يذكر أن الجيش الأميركي عزز في الأسابيع الماضية وجود قواته في المنطقة لتوفير الحماية لإسرائيل من وقوع هجمات كبرى من إيران أو من تصفهم بـ"حلفائها"، كما أرسل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى المنطقة لتحل محل الحاملة تيودور روزفلت.