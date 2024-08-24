دولي

(رويترز): خلاف بين نتنياهو وفريق التفاوض الإسرائيلي بشأن فيلادلفيا

(رويترز): خلاف بين نتنياهو وفريق التفاوض الإسرائيلي بشأن فيلادلفيا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) عن مصدر وصفته بالمطلع على محادثات وقف إطلاق النار بغزة، السبت، تأكيده أن هناك خلافاً بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وفريق التفاوض إثر تمسكه بإبقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.

وقال المصدر المطلع على المحادثات لـ(رويترز) إن نتنياهو دخل في خلاف مع مفاوضي وقف إطلاق النار الإسرائيليين بسبب إصراره على عدم انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا في جنوب قطاع غزة.

ويشكل محور فيلادلفيا أبرز العقبات الحالية في التوصل لاتفاق، خاصة مع إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب والتواجد على طول المحور، فيما تصر القاهرة وفصائل المقاومة الفلسطينية على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الشريط الفاصل بين مصر وقطاع غزة.

وتتواصل المحادثات في العاصمة المصرية القاهرة، في محاولة لسد الفجوات المتبقية للتوصل لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ووقف إطلاق النار بغزة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية الوحشية على القطاع لأكثر من 10 أشهر.

وأضاف المصدر أن نتنياهو وافق على نقل موقع واحد في محور فيلادلفيا بضع مئات من الأمتار لكنه سيحتفظ بالسيطرة الكاملة على الممر، على الرغم من الضغوط من أعضاء فريق التفاوض الخاص به للحصول على المزيد من التنازلات. 

وقال المصدر المطلع على المفاوضات: "يصر رئيس الوزراء على أن هذا الوضع سيستمر، رغم ضغوط بعض العناصر في فريق التفاوض الذين يرغبون في الانسحاب من هناك".

وفي وقت سابق، قالت (القناة 12) الإسرائيلية إن نتنياهو انتقد بشدة فريق التفاوض، بقيادة ديفيد برنياع، رئيس جهاز الاستخبارات (موساد)، لكونه مستعدا لتقديم الكثير من التنازلات.

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