الصحة بغزة تُحذر من تداعيات النقص الحاد بالأدوية والمستهلكات الطبية



وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن "60% من قائمة الأدوية الأساسية و83% من قائمة المستهلكات الطبية نفدت من مستودعات الوزارة مما سيؤدي إلى توقف الخدمات العلاجية بشكل كامل، وأبرزها خدمة الطوارئ والعمليات والعناية المركزة وخدمات الغسيل الكلوي والرعاية الصحية الأولية والصحة النفسية، الأمر الذي يهدد حياة المرضى والمصابين والجرحى".



وناشدت وزارة الصحة جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بسرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية.



ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أميركي واسع، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، وتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والصحية.







رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة من تداعيات النقص الحاد غير المسبوق في الأدوية والمستهلكات الطبية على حياة المرضى، في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على القطاع، وسيطرة الاحتلال على كافة المعابر، واستهدافه المستمر للقطاع الصحي.