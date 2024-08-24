شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تُحذر من تداعيات النقص الحاد بالأدوية والمستهلكات الطبية

الصحة بغزة تُحذر من تداعيات النقص الحاد بالأدوية والمستهلكات الطبية
الصحة بغزة تُحذر من تداعيات النقص الحاد بالأدوية والمستهلكات الطبية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة من تداعيات النقص الحاد غير المسبوق في الأدوية والمستهلكات الطبية على حياة المرضى، في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على القطاع، وسيطرة الاحتلال على كافة المعابر، واستهدافه المستمر للقطاع الصحي.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن "60% من قائمة الأدوية الأساسية و83% من قائمة المستهلكات الطبية نفدت من مستودعات الوزارة مما سيؤدي إلى توقف الخدمات العلاجية بشكل كامل، وأبرزها خدمة الطوارئ والعمليات والعناية المركزة وخدمات الغسيل الكلوي والرعاية الصحية الأولية والصحة النفسية، الأمر الذي يهدد حياة المرضى والمصابين والجرحى".

وناشدت وزارة الصحة جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بسرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أميركي واسع، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، وتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والصحية.


أخبار ذات صلة

الصحة بغزة تُحذر من تداعيات النقص الحاد بالأدوية والمستهلكات الطبية

الصحة بغزة تُحذر من تداعيات النقص الحاد بالأدوية والمستهلكات الطبية

الاحتلال يرتكب خمس مجازر في غزة خلال الـ48 ساعة الماضية

الاحتلال يرتكب خمس مجازر في غزة خلال الـ48 ساعة الماضية

الاحتلال يُقلّص &quot;المنطقة الإنسانية&quot; في قطاع غزة إلى 9.5%

الاحتلال يُقلّص "المنطقة الإنسانية" في قطاع غزة إلى 9.5%

وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة لمتابعة نتائج المفاوضات

وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة لمتابعة نتائج المفاوضات

آخر مستجدات محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

آخر مستجدات محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 12 آخرين في كمين بمدينة غزة

تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 12 آخرين في كمين بمدينة غزة

الصحة: إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة نهاية آب الجاري

الصحة: إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة نهاية آب الجاري

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمناطق في شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمناطق في شمال قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

نصف سكان قطاع غزة يتكدسون غرب دير البلح

نصف سكان قطاع غزة يتكدسون غرب دير البلح

صحيفة: زيارة بلينكن الأخيرة للشرق الأوسط جعلت صفقة غزة بعيدة المنال

صحيفة: زيارة بلينكن الأخيرة للشرق الأوسط جعلت صفقة غزة بعيدة المنال

الاحتلال يُطالب بإخلاء مناطق جديدة شرق خانيونس

الاحتلال يُطالب بإخلاء مناطق جديدة شرق خانيونس

42 شهيداً و163 جريحاً بعدوان الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة

42 شهيداً و163 جريحاً بعدوان الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة

وفاة فاروق القدومي أحد أبرز مؤسسي حركة (فتح)

وفاة فاروق القدومي أحد أبرز مؤسسي حركة (فتح)

ثلاثة شهداء في عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم

ثلاثة شهداء في عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم

صورة.. الكشف عن هوية منفذ عملية تل أبيب

صورة.. الكشف عن هوية منفذ عملية تل أبيب

الرئيس عباس يُعين مديراً عاماً جديداً للشرطة الفلسطينية

الرئيس عباس يُعين مديراً عاماً جديداً للشرطة الفلسطينية

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ &quot;سد فجوات&quot; الصفقة

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ "سد فجوات" الصفقة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة