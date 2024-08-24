شؤون فلسطينية

الاحتلال يُقلّص "المنطقة الإنسانية" في قطاع غزة إلى 9.5%

الاحتلال يُقلّص "المنطقة الإنسانية" في قطاع غزة إلى 9.5%
الاحتلال يُقلّص "المنطقة الإنسانية" في قطاع غزة إلى 9.5%
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدفاع المدني بغزة أن عمليات وغارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع قلصت ما يعرف بالمناطق الإنسانية الآمنة من 230 كيلومترا مربعا إلى 35 كيلومترا مربعا فقط، أي بما يعادل 9.5% من مساحة القطاع.

وأوضح الدفاع المدني في بيان، أنه ومنذ بداية الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة مطلع نوفمبر 2023 الماضي دفع الاحتلال مئات آلاف المواطنين المدنيين في شمال القطاع للنزوح إلى المناطق الجنوبية، بإدعائه أنها مناطق " إنسانية آمنة"، وكانت مساحتها 230 كم مربع أي 63% من مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومرافق تجارية وإقتصادية وخدماتية تصل مساحتها إلى 120 كم مربع.

وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي عند اجتياحه محافظة خانيونس قلص الاحتلال الإسرائيلي هذه المناطق التى يدعي أنها "إنسانية آمنة"، لتصل إلى 140 كم مربع بما نسبته 38.3% من إجمالي مساحة القطاع، وتشمل مساحات زراعية ومرافق اقتصادية وتجارية وخدماتية.

وفي أيار/ مايو الماضي عند اجتياحه لمحافظة رفح قلص الإحتلال الإسرائيلي المنطقة الإنسانية إلى 79 كم مربع أي ما نسبته 20% من مساحة القطاع، وبقيت أيضا تشمل أراضي زراعية ومرافق خدماتية وتجارية واقتصادية.

وفي منتصف حزيران/ يونيو الماضي أيضا زاد الاحتلال من تقليصه للمنطقة الإنسانية لتصل إلى 60 كم مربع، أي ما نسبته 16.4% من إجمالي مساحة قطاع غزة، تشمل مساحات طرقات وشوارع وخدمات وحمامات زراعية ومقابر وغيرها من الأراضي التى لا يمكن أن تكون مناطق إيواء آمنة.

وفي منتصف تموز/ يوليو الماضي قلص الاحتلال المنطقة التى يدعي أنها إنسانية آمنة إلى 48 كم مربع أي ما نسبته 13.15% من إجمالي مساحة قطاع غزة تتضمن أيضا مساحات ومرافق خدماتية وتجارية واقتصادية.

وخلال آب/ أغسطس 2024 الحالي قلص الاحتلال الإسرائيلي المناطق "الإنسانية" إلى 35 كم مربع بما يعادل 9.5% من إجمالي مساحة القطاع، شملت تقريبا 3.5% مساحات زراعية وخدماتية وتجارية.

بدورها، أكدت الأمم المتحدة أن 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة شردتهم الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة (أسوشسيتد برس) عن الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 84% من مساحة قطاع غزة أصبحت ضمن منطقة الإخلاء الإسرائيلية، مؤكدة أن لا مكان آمنا في القطاع حاليا.

وأكدت أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تحشر الفلسطينيين في منطقة إنسانية محدودة يشح فيها الغذاء والمياه.

وتم إصدار 13 أمرًا بالإخلاء منذ 22 تموز/ يوليو الماضي، وفقًا لإحصاء (أسوشيتد برس)، مما أدى إلى تقليص كبير في حجم المنطقة الإنسانية التي أعلنتها إسرائيل في بداية الحرب بينما دفع المزيد من الفلسطينيين إليها أكثر من أي وقت مضى.

من جهته، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية خلال شهر آب/أغسطس الجاري لوحده أدت لتشريد 250 ألف فلسطيني.

بدورها، أفادت بلدية دير البلح وسط القطاع بنزوح 100 ألف مواطن من شرق المدينة خلال اليومين الماضيين وخروج 20 مركز إيواء عن الخدمة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عشرة أشهر، وبدعم أميركي واسع، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، وتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والصحية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُقلّص &quot;المنطقة الإنسانية&quot; في قطاع غزة إلى 9.5%

الاحتلال يُقلّص "المنطقة الإنسانية" في قطاع غزة إلى 9.5%

وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة لمتابعة نتائج المفاوضات

وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة لمتابعة نتائج المفاوضات

آخر مستجدات محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

آخر مستجدات محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 12 آخرين في كمين بمدينة غزة

تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 12 آخرين في كمين بمدينة غزة

الصحة: إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة نهاية آب الجاري

الصحة: إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة نهاية آب الجاري

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمناطق في شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمناطق في شمال قطاع غزة

مقرّرة أمميّة: إسرائيل تحاول خلق ظروف احتلال دائمة تحت ستار المفاوضات

مقرّرة أمميّة: إسرائيل تحاول خلق ظروف احتلال دائمة تحت ستار المفاوضات

نصف سكان قطاع غزة يتكدسون غرب دير البلح

نصف سكان قطاع غزة يتكدسون غرب دير البلح

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

نصف سكان قطاع غزة يتكدسون غرب دير البلح

نصف سكان قطاع غزة يتكدسون غرب دير البلح

صحيفة: زيارة بلينكن الأخيرة للشرق الأوسط جعلت صفقة غزة بعيدة المنال

صحيفة: زيارة بلينكن الأخيرة للشرق الأوسط جعلت صفقة غزة بعيدة المنال

الاحتلال يُطالب بإخلاء مناطق جديدة شرق خانيونس

الاحتلال يُطالب بإخلاء مناطق جديدة شرق خانيونس

42 شهيداً و163 جريحاً بعدوان الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة

42 شهيداً و163 جريحاً بعدوان الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة

وفاة فاروق القدومي أحد أبرز مؤسسي حركة (فتح)

وفاة فاروق القدومي أحد أبرز مؤسسي حركة (فتح)

ثلاثة شهداء في عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم

ثلاثة شهداء في عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم

صورة.. الكشف عن هوية منفذ عملية تل أبيب

صورة.. الكشف عن هوية منفذ عملية تل أبيب

الرئيس عباس يُعين مديراً عاماً جديداً للشرطة الفلسطينية

الرئيس عباس يُعين مديراً عاماً جديداً للشرطة الفلسطينية

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ &quot;سد فجوات&quot; الصفقة

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ "سد فجوات" الصفقة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة