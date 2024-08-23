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المدعي العام للجنائية الدولية يستعجل اعتقال نتنياهو وغالانت

المدعي العام للجنائية الدولية يستعجل اعتقال نتنياهو وغالانت
كريم خان، المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
طلب كريم خان، المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية من القضاة البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت، مشدداً في ذات الوقت على أنه يحق للمحكمة "مقاضاة المواطنين الإسرائيليين".

وفي طلب للمحكمة نُشر، الجمعة، حث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.

وقال خان "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا"، مؤكداً أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.

وقال خان في طلبه للمحكمة: "من الراسخ قانونا أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف"، رافضا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب.

ويقول مدعو المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

يذكر أنه في 20 أيار/مايو الماضي، طلب خان من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

كما طالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حركة (حماس) يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، على خلفية هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية ضد المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بدعم أميركي منذ أكثر من 10 أشهر، حيث استشهد وأصيب وفقد عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، ومحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات، إضافة لانتشار مجاعة كارثية وتدهور الأوضاع الإنسانية والصحية.

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