شؤون فلسطينية

تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 12 آخرين في كمين بمدينة غزة

تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 12 آخرين في كمين بمدينة غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة 12 آخرين بجروح في معارك بقطاع غزة، اليوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان فصائل المقاومة أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في محيط حي الزيتون بمدينة غزة، وفي مدينة رفح.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجندي قتل جراء انفجار عبوة ناسفة في معارك بحي الزيتون في مدينة غزة، مشيرة إلى إصابة 12 جنديا بينهم أربعة بحالة خطرة وثلاثة جراحهم متوسطة بانفجار عبوة في حي الزيتون بمدينة غزة، الجمعة.

وأضاف الهيئة أن قوة الاحتياط المستهدفة كانت بمهمة لتوسيع محور نتساريم عبر نسف مبان في حي الزيتون.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن قوة من جنود الاحتياط كانت تمشط مباني بحي الزيتون قبل أن تصل إلى مبنى تبين أنه مفخخ، ما تسبب في وقوع الإصابات.

وقد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن خمس مروحيات عسكرية حطت اليوم في مستشفى (سوروكا) ببئر السبع، وفي (شعاري تسيديك) بالقدس، ومستشفيي (بيلنسون) و(إيخيلوف) في تل أبيب.

ونقلت المروحيات جنودا إسرائيليين أصيبوا في قطاع غزة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن ما بين عشرة جنود وخمسة عشرة جنديا نُقلوا تباعا على متن المروحيات الخمس، ووصفت جراحهم بعضهم بالخطرة، إثر استهدافهم بشكل مباشر بصواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية من نوع (أر بي جي).

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في محيط حي الزيتون بمدينة غزة وفي مدينة رفح.

وقالت الكتائب، في بيان عبر تطبيق (تيليجرام)، إن مقاتليها تمكنوا من خلال كمين مركب، من استهداف عدد من آليات الاحتلال المتوغلة في محيط مصنع "ستار" جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف "الياسين 105".

وأضافت: وفور تقدم قوة أفراد راجلة صوب أحد المنازل المفخخة مسبقًا بعدد من العبوات المضادة للأفراد تم تفجيرها بهم، وأوقعهم مقاتلينا بين قتيل وجريح، وهبط الطيران المروحي للإخلاء.

كما أكدت الكتائب، في إعلان آخر، أنها خاضت اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأضافت أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، وأكدت هبوط طائرات إسعاف لإجلائهم.

من جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع الجنود الإسرائليين المتوغلين جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وأضافت سرايا القدس عبر (تيليجرام) أنها قصفت خلال مواجهات حي الزيتون الجنود الإسرائيليين وآلياتهم بقذائف الهاون. كما أعلنت سرايا القدس قصف "أسدود وعسقلان والمغتصبات الصهيونية في غلاف غزة برشقات صاروخية".

وإجمالا، بلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى المعلن منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 696 ضابطا وجندي بينهم 333 بالمعارك البرية في غزة منذ 27 من الشهر ذاته، وفق بيانات رسمية نشرها جيش الاحتلال، في حين وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4357، بينهم 2232 في المعارك البرية، ومن بين هؤلاء، 645 عسكريا مصابون بجروح خطرة.

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