شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمناطق في شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمناطق في شمال قطاع غزة
معاناة المواطنين في غزة تزداد مع كل نزوح جديد
رام الله - دنيا الوطن
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أوامر إخلاء جديدة للسكان في مناطق من شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان له، إن على كل المتواجدين في شمال قطاع غزة، في بلوكات: 967, 968, 969, 970, 971, 1738, 1739, "1740, 1746, 1751 في حارات السلاطين، العطاطرة والسيفا، الكرامة والغبن إلى الإخلاء الإخلاء الفوري.

وفي الأيام الأخيرة، تزايدت طلبات الإخلاء من قبل جيش الاحتلال خاصة في خانيونس ودير البلح، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين والنازحين، وجعل حياتهم أشبه بالجحيم، مع استمرار حرب الإبادة الجماعية لليوم ال322، وارتكاب الاحتلال أبشع المجازر بحق الأهالي في القطاع.


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