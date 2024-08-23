مقرّرة أمميّة: إسرائيل تحاول خلق ظروف احتلال دائمة تحت ستار المفاوضات



وفي 15و16 آب/ أغسطس الجاري، استضافت العاصمة القطرية الدوحة، جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.



وفي نهاية هذه الجولة، أعلن الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة، عبر بيان، تقديم واشنطن مقترح اتفاق جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة (حماس)، كاشفين عن محادثات أخرى بالقاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري للمضي قدما في جهود التوصل إلى اتفاق.



ورغم حديث الجانب الأميركي عن مضي محادثات الدوحة في "أجواء إيجابية"، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن تمسك حكومته بشروط ترفضها (حماس) بشكل مطلق، وحذر وزير جيشه، يوآف غالانت، ورئيس (موساد) دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى اتفاق.



وتشمل هذه الشروط "السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم)".



فيما قالت (حماس)، إن ما أُبلغت به قيادة الحركة عن نتائج اجتماعات الدوحة لوقف إطلاق النار يعد تراجعا عما تم الاتفاق عليه في 2 تموز/ يوليو الماضي، استنادا إلى مقترح الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، نهاية أيار/ مايو الماضي.





رام الله - دنيا الوطنقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن إسرائيل تحاول تهيئة الظروف للاحتلال الدائم والاستيلاء على مزيد من الأراضي تحت ستار مفاوضات وقف إطلاق النار.جاء ذلك لألبانيز، في منشور عبر منصة (إكس)، الخميس، أوضحت من خلاله أن إسرائيل تستغل المفاوضات للاستيلاء على الأجزاء المتبقية من فلسطين.وتابعت: "تستخدم إسرائيل المفاوضات للاستحواذ على الأجزاء المتبقية من فلسطين. وتحت ستار مفاوضات وقف إطلاق النار، تحاول خلق الظروف الملائمة للاحتلال الدائم والمزيد من الاستيلاء على الأراضي".وذكرت ألبانيز أن "المطلعين على التاريخ الفلسطيني سيدركون ماذا حدث بالفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وسيشاهدون مثالا حيّا للاستعمار الاستيطاني".