الكشف عن خسائر إسرائيل منذ بدء المواجهة مع حزب الله



وأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي بمقتل 44 شخصا منذ بداية المواجهات مع (حزب الله) اللبناني، بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعامل أجنبي واحد.



وأضاف الموقع الإخباري أن 271 إسرائيليا، منهم141 جنديا وضابطا، أصيبوا منذ بداية المواجهة مع حزب الله في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



وكشف الموقع أن 1091 صاروخا أُطلق من لبنان باتجاه إسرائيل الشهر الماضي، بارتفاع يعادل ثلاثة أضعاف مقارنة بمطلع هذا العام.



وأفاد الموقع باحتراق 180 ألف دونم من الأراضي في شمال إسرائيل منذ بداية المواجهة مع (حزب الله), لافتا إلى أن نحو 4400 دعوى تعويض عن الأضرار الناجمة في البلدات المتاخمة للحدود مع لبنان قدمت حتى الآن.



وبشأن خسائر قطاع السياحة في شمال إسرائيل، كشف الموقع أنها تتجاوز مليارا و150 ألف شيكل (حوالي 270 مليون دولار) بينما الخسائر المباشرة تصل إلى مليار و600 ألف شيكل.



استنفار وحرائق



من جهتها، قالت (القناة 12) الإسرائيلية إن المواجهة المستمرة على الحدود مع لبنان أدت خلال الأشهر العشرة الماضية إلى اندلاع حرائق في 790 موقعا في الجليل والجولان.



وأضافت أن الحرائق أتت على 189 كيلومترا مربعا، وذلك بعد أن تعرضت هذه المناطق لما لا يقل عن 6500 قذيفة صاروخية أُطلقت من جنوب لبنان.



على صعيد متصل، قالت القناة الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي صعّد من هجماته في جنوب لبنان وبدأ ينقل قواته إلى الشمال بما في ذلك وسائل استخبارية. وأضافت أن الجيش يستعد للرد بقوة أكبر على الرشقات الصاروخية التي يطلقها (حزب الله).



وكان يوآف غالانت، وزير الجيش الإسرائيلي، أعلن قبل يومين أن الجيش بدأ ينقل مركز عملياته إلى الشمال.



وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ أسابيع تصعيدا ملحوظا، حيث تترقب إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران و(حزب الله) على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) في طهران، وفؤاد شكر القيادي البارز بـ(حزب الله) في بيروت أواخر الشهر الماضي.



ومنذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها (حزب الله)، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل.



وتربط هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة التي بدأت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ودمار هائل في المباني السكنية والبنى التحتية بالقطاع، ومجاعة تفاقم معاناة السكان، ونزوح متكرر يجعل حياة المواطنين أشبه بالجحيم.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، عن الخسائر المادية والبشرية التي تكبدتها إسرائيل خلال المواجهة المستمرة منذ أشهر مع (حزب الله) اللبناني.