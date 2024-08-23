هاريس: سأدافع دائماً عن إسرائيل.. وحان الوقت للتوصل لاتفاق بشأن غزة



ووصفت ما جرى في غزة بعد 10 أشهر من الحرب بأنه "مفجع" ومدمر، كما قالت إن مستوى المعاناة الإنسانية في القطاع محزن للغاية.



واعتبرت هاريس أن حركة (حماس) تسببت في "أعمال عنف لا توصف" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما استدعى الرد الإسرائيلي، بحسب قولها.



وقد أثار موقف الإدارة الأميركية الداعم للحرب الإسرائيلية على غزة انقسامات بالحزب الديمقراطي، ودفع قياديين في الحزب للتعبير عن خشيتهم من خسارة أصوات الكثيرين من الناخبين المناهضين لهذه الحرب.





رام الله - دنيا الوطنأكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، ومرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة أنها ستقف دائما مع ما وصفته "بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مبينة أنها تعمل مع الرئيس بايدن للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.وفي ختام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو وأمام عشرات الآلاف من أعضاء الحزب، يوم الخميس، قالت هاريس "سأدافع دائما عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسأحرص دائما على أن يكون لدى إسرائيل القدرة على الدفاع عن نفسها".وأضافت هاريس أن الوقت قد حان إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة "الرهائن"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وتابعت أنها تعمل مع الرئيس جو بايدن "من أجل إنهاء معاناة الفلسطينيين" وأكدت على "حقهم في تقرير المصير".وقالت بهذا السياق "الرئيس بايدن وأنا نعمل على إنهاء هذه الحرب حتى تكون إسرائيل آمنة ويتم إطلاق سراح الرهائن وتنتهي المعاناة في غزة ويتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير".