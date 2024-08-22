شؤون فلسطينية

صحيفة: زيارة بلينكن الأخيرة للشرق الأوسط جعلت صفقة غزة بعيدة المنال

صحيفة: زيارة بلينكن الأخيرة للشرق الأوسط جعلت صفقة غزة بعيدة المنال
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية، إن صفقة تبادل الأسرى وقف إطلاق النار في غزة باتت بعيدة المنال مع مغادرة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن واشنطن لم تتمكن من حل الخلافات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت الصحيفة إن بلينكن ترك المنطقة مع بقاء فجوات واسعة بين إسرائيل و(حماس)، لافتة إلى أنه "لا توجد أي مؤشرات على أن الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تقودها الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إعلان بلينكن الأخير بشأن قبول نتنياهو بالمقترح الأميركي، وإيحائه بأن واشنطن موافقة على بقاء إسرائيلي في محور فيلاديلفيا، أضر بالمفاوضات بشكل كبير.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها إنه لا جدوى من عقد الاجتماع المقبل في القاهرة هذا الأسبوع، إلا إذا ضغطت واشنطن على نتنياهو ليتخلى عن مطالبه الجديدة.

وأردفت المصادر، وفقا للصحيفة، أن إعلان بلينكن حول قبول نتنياهو المقترح الأميركي "أظهر حماس بشكل غير دقيق على أنها الطرف الذي يعرقل الصفقة"، محملة بلينكن المسؤولية عن تضاؤل فرص التوصل إلى تسوية في القاهرة.

كما نقلت عن مسؤوليْن عربيين من دولة وسيطة ومسؤول آخر مشارك في المحادثات أن ميل المقترح الأميركي الأخير لصالح مواقف نتنياهو (البقاء في نتساريم وفيلاديلفيا) قد أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود.

"بلينكن حكم على الصفقة بالإعدام"

من جهتها، نقلت (يديعوت أحرونوت) عن مصادر قولها إن بلينكن "ارتكب خطأ خطيرا للغاية عندما أعلن عن قبول نتنياهو بالمقترح الأميركي ونقل الكرة إلى ملعب حماس"، وأنه أوحى بموافقة بلاده على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد "حرص بلينكن على إظهار تفاؤله لاعتبارات سياسية أمريكية داخلية واصطف إلى جانب نتنياهو وقدم له هدية وحكم على الصفقة بالإعدام".

وذكرت الصحيفة أن أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي، أثناء متابعتهم مؤتمر بلينكن الصحفي، كانوا منزعجين للغاية من مضمونه.

واعتبرت أن وزير الخارجية الأمريكي "خرّب بشكل خطير المفاوضات، وارتكب خطأ خطيراً للغاية، وهذا يدل على السذاجة وعدم الفهم"، مضيفة أن "ما يعنيه كلام بلينكن هو أن الولايات المتحدة تقدم الدعم لنتنياهو لبقاء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في فيلادلفيا، فيما يرفض المصريون وحماس ذلك".

وأكدت أن التوقعات قبيل مؤتمره الصحفي كانت تفيد بأن بلينكن "سيدعو إسرائيل وحماس إلى التحلي بالمرونة"، لكنه بدلاً من ذلك "احتضن نتنياهو ونأى بحماس".

وفي صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية، قال تقرير إن محاولة الرئيس الأميركي جو بايدن استخدام مبيعات الأسلحة للضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة "باءت بالفشل".

ونقل التقرير عن المسؤول الإسرائيلي السابق دانييل ليفي أن بنيامين نتنياهو شعر بالانتصار بعد إعلان واشنطن عن تزويد تل أبيب بكميات كبيرة من السلاح الأسبوع الماضي.

بايدن يسابق الزمن

وفي السياق نفسه، قال مقال لديفيد إغناسيوس في (واشنطن بوست) الأميركية إن بايدن "يسابق الزمن لإسكات البنادق في غزة"، مضيفا أن وقف كابوس غزة هو التحدي الأكبر الذي يواجه بايدن في الأشهر المتبقية له في منصبه.

وقال الكاتب: "يجب على بايدن بذل جهود حثيثة لحمل إسرائيل وحماس على إبرام الاتفاق، لأنه سيكون أحد أهم إنجازات ولايته الرئاسية".

وفي (هآرتس) الإسرائيلية، كتب الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحق بريك مقالا قال فيه إن إسرائيل "ستنهار في غضون عام واحد إذا استمرت حرب الاستنزاف ضد حماس وحزب الله اللبناني". وأضاف أن وزير الجيش يوآف غالانت "يدرك أن الحرب فقدت غايتها، وأن الإسرائيليين يغرقون في مستنقع غزة".

وأكد الكاتب أن جميع مسارات المستوى السياسي والعسكري تقود إسرائيل إلى الهاوية، وأن عزل حكومة نتنياهو "قد ينقذ إسرائيل من دوامة وجودية قبل أن تصل إلى نقطة اللاعودة".

أخبار ذات صلة

صحيفة: زيارة بلينكن الأخيرة للشرق الأوسط جعلت صفقة غزة بعيدة المنال

صحيفة: زيارة بلينكن الأخيرة للشرق الأوسط جعلت صفقة غزة بعيدة المنال

الاحتلال يُطالب بإخلاء مناطق جديدة شرق خانيونس

الاحتلال يُطالب بإخلاء مناطق جديدة شرق خانيونس

42 شهيداً و163 جريحاً بعدوان الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة

42 شهيداً و163 جريحاً بعدوان الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة

وفاة فاروق القدومي أحد أبرز مؤسسي حركة (فتح)

وفاة فاروق القدومي أحد أبرز مؤسسي حركة (فتح)

ثلاثة شهداء في عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم

ثلاثة شهداء في عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم

صورة.. الكشف عن هوية منفذ عملية تل أبيب

صورة.. الكشف عن هوية منفذ عملية تل أبيب

الرئيس عباس يُعين مديراً عاماً جديداً للشرطة الفلسطينية

الرئيس عباس يُعين مديراً عاماً جديداً للشرطة الفلسطينية

قيادتا حماس والجهاد الإسلامي تبحثان التطورات السياسية والميدانية بشأن غزة

قيادتا حماس والجهاد الإسلامي تبحثان التطورات السياسية والميدانية بشأن غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

ليبرمان يطالب بحرمان غزة من كل الاحتياجات

ليبرمان يطالب بحرمان غزة من كل الاحتياجات

الرئيس عباس يبحث مع قادة الأجهزة الأمنية خطة تحركه إلى غزة

الرئيس عباس يبحث مع قادة الأجهزة الأمنية خطة تحركه إلى غزة

القسام تبث مشاهد لعملية قتل جندي إسرائيلي بالأغوار قبل 10 أيام

القسام تبث مشاهد لعملية قتل جندي إسرائيلي بالأغوار قبل 10 أيام

الإعلام الحكومي: الاحتلال يكدس 1.7 مليون مواطن بعُشر مساحة قطاع غزة

الإعلام الحكومي: الاحتلال يكدس 1.7 مليون مواطن بعُشر مساحة قطاع غزة

مجازر متواصلة.. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة

مجازر متواصلة.. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة

صحيفة أميركية: هكذا تجمع إسرائيل معلوماتها الاستخباراتية في غزة

صحيفة أميركية: هكذا تجمع إسرائيل معلوماتها الاستخباراتية في غزة

الصحة بغزة: ارتفاع شهداء العدوان على غزة لأكثر من 40 ألف شهيد

الصحة بغزة: ارتفاع شهداء العدوان على غزة لأكثر من 40 ألف شهيد

بالصور: أوامر إخلاء جديدة في دير البلح

بالصور: أوامر إخلاء جديدة في دير البلح

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ &quot;سد فجوات&quot; الصفقة

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ "سد فجوات" الصفقة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة