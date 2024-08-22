الاحتلال يُطالب بإخلاء مناطق جديدة شرق خانيونس

رام الله - دنيا الوطنطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، المواطنين، بإخلاء أحياء جديدة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.وقال الجيش في بيان له، إن على كل المتواجدين "في منطقة بني سهيلا والحارات الشيخ ناصر، بربخ، السطر، معن، مركز المدينة، المحطة والكتيبة في بلوكات 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 103, 104, 105, 218, 219, 220, 221" الإخلاء الفوري والتوجه إلى المنطقة التي يدعي أنها "إنسانية".وفي الأيام الأخيرة، تزايدت طلبات الإخلاء من قبل جيش الاحتلال خاصة في خانيونس ودير البلح، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين والنازحين، وجعل حياتهم أشبه بالجحيم، مع استمرار حرب الإبادة الجماعية لليوم الـ321، وارتكاب الاحتلال أبشع المجازر بحق الأهالي في القطاع.وأمس الأربعاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشر نحو 1.7 مليون نازح فلسطيني في مساحة ضيقة لا تتجاوز عشر مساحة القطاع.وأكد المكتب في بيان أن الجيش "يواصل ارتكاب أفظع الجرائم ضد المدنيين في غزة، والتي منها جريمة التهجير القسري والنزوح الإجباري لأكثر من 1.7 مليون مواطن فلسطيني مدني".وأضاف أن الاحتلال يجبر المواطنين على النزوح الإجباري ومغادرة منازلهم ومناطق سكناهم تحت تهديد القتل والقصف والسلاح المحرم دوليًا، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية.وأوضح أن الاحتلال يُمعن بشكل مقصود ووفق خطة مرتبة في خنق المدنيين وخنق المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة في مساحة ضيقة جدًا، لا تتجاوز عُشر مساحة قطاع غزة.وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المُجتمع الدَّولي والمنظمات الدولية والأممية ودول العالم بـالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأميركية لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.