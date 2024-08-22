شؤون فلسطينية

ثلاثة شهداء في عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم

ثلاثة شهداء في عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم
الاحتلال يواصل اقتحام وحصار مخيم طولكرم منذ الليلة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد ثلاثة شبان، صباح اليوم الخميس، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، وسط تواصل الاشتباكات بين المقاومين وجيش الاحتلال.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة مواطنين بقصف جيش الاحتلال منزلاً في مخيم طولكرم، وسط تواصل الاشتباكات منذ ساعات.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال لمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أيضا بالصواريخ سيارة في ضاحية كتابا بمدينة طولكرم.

وأوضحت أن المسيّرات الإسرائيلية استهدفت نحو سبعة مواقع في مخيم طولكرم، وبعض هذه الاستهدافات أسفرت عن إصابات، ولكن لم يعرف عددها ولم تستطع الطواقم الطبية الوصول إليها.

وقالت الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، في بيانات منفصلة، إنها استهدفت قوات الاحتلال على محور البلاونة بمخيم طولكرم في الضفة ضمن معركة طوفان الأقصى، كما فجرت سلسلة من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال بمحيط المخيم.

وبالمقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جنديا أصيب في تفجير عبوة ناسفة بمخيم طولكرم فجر اليوم.

ويواصل جيش الاحتلال اقتحام ومحاصرة مخيم طولكرم لما يزيد عن 10 ساعات، ويغلق كافة المداخل المؤدية إليه وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وانفجارات لم تهدأ منذ ساعات الليل، دفع خلالها الاحتلال بجرافات عسكرية قامت بتدمير البنية التحتية في محاور عدة داخل وفي محيط المخيم.

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