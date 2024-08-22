صورة.. الكشف عن هوية منفذ عملية تل أبيب





ومساء الأحد الماضي، وقع انفجار وسط تل أبيب، وقالت الشرطة الإسرائيلية و(شاباك) إنه "عملية عدائية"، وإن المنفّذ وصل -كما يبدو- من منطقة نابلس في الضفة الغربية.



وفي اليوم التالي، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة (حماس)، مسؤوليتها عن تنفيذ عملية تل أبيب، بالاشتراك مع سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.



وقالت كتائب القسام في بيان، إن "العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود ما دامت مجازر الاحتلال وسياسة الاغتيالات متواصلة".









رام الله - دنيا الوطنكشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن هوية منفذ التفجير الذي وقع مساء الأحد في تل أبيب، والذي تبنته كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس.وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال، أبلغت عائلة الشاب جعفر منى من مدينة نابلس بأن ابنها هو منفذ عملية التفجير بتل أبيب، فيما ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورته.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال دهمت فجر اليوم منزل العائلة، مبينة أنه تم اعتقال شقيقه هاشم منى قبل يومين.وقالت عائلة منى في بيان صحفي: "ينعى آل منى الكرام وأحباءهم وأنسباءهم ابنهم صاحب السيرة والخلق الحسن، الشهيد جعفر سعد سعيد محمد منى".وأفادت العائلة بأنها ستقوم بفتح بيت عزاء لنجلها في مدينة نابلس، لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس.