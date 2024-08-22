صحيفة إسرائيلية: جهود لعقد قمة بالقاهرة الأسبوع المقبل.. وآيزنكوت يقترح استبدال رئيس موساد

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن جهودا تبذل من أجل عقد قمة في العاصمة المصرية خلال الأيام المقبلة، لاستكمال ما تم التوصل إليه بشأن محادثات تبادل الأسرى وقف النار في قطاع غزة.وقالت الصحيفة، إن المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (كابينت) سيجتمع هذا المساء في قاعدة كيريا في تل أبيب، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بقمة محتملة ستعقد في القاهرة السبت أو الأحد.ولفتت إلى أنه خلال الليلة الماضية، عملت إسرائيل على المضي قدما في القمة بعد محادثة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي عرض خلالها نتنياهو، تقديم "بعض التنازلات"، وفقا لتقرير في صحيفة (واشنطن بوست).لكن مصادر سياسية إسرائيلية أكدت اليوم الخميس، أن نتنياهو لم يغير موقفه بشأن ضرورة السيطرة والتواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا بعد الاتصال الهاتفي مع بايدن.من جهة أخرى، طالب الوزير السابق في مجلس الحرب غادي آيزنكوت نتنياهو باستبدال ديفيد برنياع رئيس (موساد) الذي يترأس فريق المفاوضات بشأن غزة، معتبرا أن المفارض الإسرائيلي يجب أن يفهم العقلية العربية.واقترح آيزنكوت اللواء المتقاعد يوآف (فولي) مردخاي، الذي كان منسق عمليات الحكومة في المناطق، وأجرى لسنوات عديدة مفاوضات مع (حماس) بشكل غير مباشر عبر مصر وله اتصالات في الدول العربية، ومنسق العمليات في المناطق، الرائد غسان عليان، المعروف عربيا أيضا والذي يتحدث اللغة العربية، كبديلين عن رئيس (موساد) على رأس فريق التفاوض.