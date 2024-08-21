دولي

بايدن وهاريس يبحثان هاتفياً مع نتنياهو تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

بايدن وهاريس يبحثان هاتفياً مع نتنياهو تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
نتنياهو وبايدن - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، تناول تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة (حماس).

وقال البيت الأبيض في بيان مقتضب إن الاتصال الذي انضمت إليه نائبة الرئيس كامالا هاريس ناقش "وقف إطلاق النار وصفقة الإفراج عن الرهائن والجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية".

وقد أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي في وقت سابق بأن اتصال بايدن بنتنياهو يهدف لإقناعه بتغيير موقفه بشأن بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.

كما نقل موقع (أكسيوس) الأميركي عن مصدر قوله إن من المتوقع أن يحث بايدن نتنياهو خلال المكالمة على إظهار مزيد من المرونة للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار.

وحسب المصدر، من المتوقع أن تتناول المكالمة طلب نتنياهو الجديد لإبقاء الجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا.

ونقل (أكسيوس) عن مفاوضين إسرائيليين ومسؤولين أميركيين أن طلب نتنياهو الجديد بشأن محور فيلادلفيا أصبح عقبة كبيرة أمام التوصل لاتفاق محتمل.

وتأتي المكالمة بعد زيارة سريعة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، انتهت أمس الثلاثاء، دون حل العقبات أمام التوصل لاتفاق بشأن غزة.

أخبار ذات صلة

بايدن وهاريس يبحثان هاتفياً مع نتنياهو تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

بايدن وهاريس يبحثان هاتفياً مع نتنياهو تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

طهران: نتجنب في ردنا على اغتيال هنية التأثير سلباً على مفاوضات وقف النار بغزة

طهران: نتجنب في ردنا على اغتيال هنية التأثير سلباً على مفاوضات وقف النار بغزة

عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان

عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يطلق تصريحات متعمداً تفجير المفاوضات

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يطلق تصريحات متعمداً تفجير المفاوضات

غالانت: &quot;مركز الثقل&quot; الإسرائيلي ينتقل من غزة إلى لبنان تدريجياً

غالانت: "مركز الثقل" الإسرائيلي ينتقل من غزة إلى لبنان تدريجياً

إيران: انتظار الرد على إسرائيل قد يطول

إيران: انتظار الرد على إسرائيل قد يطول

مسؤول إسرائيلي: يجب محو مقر الأمم المتحدة من على وجه الأرض

مسؤول إسرائيلي: يجب محو مقر الأمم المتحدة من على وجه الأرض

آيزنكوت: الجميع يؤيد الصفقة ونتنياهو هو المعرقل الوحيد لها

آيزنكوت: الجميع يؤيد الصفقة ونتنياهو هو المعرقل الوحيد لها

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

بالصور: أوامر إخلاء جديدة في دير البلح

بالصور: أوامر إخلاء جديدة في دير البلح

صحيفة: اقتراح مصري لحوار فلسطيني خاص بمعبر رفح

صحيفة: اقتراح مصري لحوار فلسطيني خاص بمعبر رفح

العقبة الكبرى التي يضعها نتنياهو في وجه إتمام الصفقة

العقبة الكبرى التي يضعها نتنياهو في وجه إتمام الصفقة

طقس فلسطين: لا تغيير على درجات الحرارة واستمرار الأجواء الحارة

طقس فلسطين: لا تغيير على درجات الحرارة واستمرار الأجواء الحارة

بلينكن من الدوحة: ينبغي إنجاز اتفاق بشأن غزة خلال الأيام المقبلة

بلينكن من الدوحة: ينبغي إنجاز اتفاق بشأن غزة خلال الأيام المقبلة

الرئيس عباس يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد

الرئيس عباس يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد

تقرير يكشف فظائع جديدة يرتكبها الاحتلال بحق أسرى غزة

تقرير يكشف فظائع جديدة يرتكبها الاحتلال بحق أسرى غزة

مجزرة جديدة بقصف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين غرب مدينة غزة

مجزرة جديدة بقصف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين غرب مدينة غزة

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ &quot;سد فجوات&quot; الصفقة

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ "سد فجوات" الصفقة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة