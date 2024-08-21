بايدن وهاريس يبحثان هاتفياً مع نتنياهو تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة



ونقل (أكسيوس) عن مفاوضين إسرائيليين ومسؤولين أميركيين أن طلب نتنياهو الجديد بشأن محور فيلادلفيا أصبح عقبة كبيرة أمام التوصل لاتفاق محتمل.



وتأتي المكالمة بعد زيارة سريعة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، انتهت أمس الثلاثاء، دون حل العقبات أمام التوصل لاتفاق بشأن غزة.





رام الله - دنيا الوطنأجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، تناول تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة (حماس).وقال البيت الأبيض في بيان مقتضب إن الاتصال الذي انضمت إليه نائبة الرئيس كامالا هاريس ناقش "وقف إطلاق النار وصفقة الإفراج عن الرهائن والجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية".وقد أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي في وقت سابق بأن اتصال بايدن بنتنياهو يهدف لإقناعه بتغيير موقفه بشأن بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.كما نقل موقع (أكسيوس) الأميركي عن مصدر قوله إن من المتوقع أن يحث بايدن نتنياهو خلال المكالمة على إظهار مزيد من المرونة للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار.وحسب المصدر، من المتوقع أن تتناول المكالمة طلب نتنياهو الجديد لإبقاء الجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا.