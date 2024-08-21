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شؤون فلسطينية

(هآرتس): هذا هو الهدف الحقيقي لنتنياهو من استمرار الحرب على غزة

(هآرتس): هذا هو الهدف الحقيقي لنتنياهو من استمرار الحرب على غزة
بنيامين نتنياهو - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس تحرير صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، "آلوف بن"، عن ما وصفه الهدف الحقيقي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من استمرار الحرب على قطاع غزة.

وقال "آلوف بن"، في مقال نشرته الصحيفة اليوم الأربعاء، إن نتنياهو يتعمد ترك الأسرى الإسرائيليين لمصيرهم لأن ذلك يخدم هدفه الحقيقي في الحرب وهو احتلال قطاع غزة بشكل دائم.

وأوضح أن الرأي العام الإسرائيلي لا يزال يعد قضية الأسرى هدفا مركزيا، لكن نتنياهو مهتم بضم غزة تدريجيا وباحتلالها بشكل دائم، وهو ما يتطلب السيطرة على محور فيلادلفيا وممر نتساريم.

ووفقاً للكاتب، فإن نتنياهو وهو "يفجّر" المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الثلاثاء تحدث عن مكاسب أمنية وإستراتيجية تتمثل في السيطرة على محور فيلادلفيا وممر نتساريم وقال إنهما سيفلتان من قبضة إسرائيل إذا قبلت الصفقة الحالية.

وقال آلوف بن، إن نتنياهو يرى تركيز الخطاب الإسرائيلي على مصير الأسرى إزعاجا إعلاميا وأداة يستخدمها خصومه السياسيون ضده وتلهيه عن هدفه من وراء الحرب، احتلال طويل المدى لغزة، وهو هدف ما فتئ يردده منذ بدايتها ويسميه "سيطرة أمنية إسرائيلية".

حصار من ثلاث جهات

وحسب رئيس تحرير صحيفة (هآرتس)، فإن السيطرة على "شريط أمني" على طول الحدود سيسمح لإسرائيل بمحاصرة غزة برا من ثلاث جهات وعزلها عن مصر، أما السيطرة على نتساريم فتقسم القطاع فعليا نصفين، بشمال لم تبق فيه إلا قلة من الفلسطينيين يعيشون وسط دمار البيوت والبنية التحتية، وجنوب مكتظ عن آخره بالنازحين من كل القطاع.

ويقدّر بن أن إسرائيل ستسيطر على شمال قطاع غزة وتدفع 300 ألف ما زالوا هناك نحو الجنوب، وهو هدف أوصى من أجل تحقيقه منظر الحرب اللواء احتياط غيورا آيلاند بتجويع السكان أو طردهم إلى خارج القطاع، كأداة ضغط لإخضاع (حماس).

وذكّر الكاتب بأن اليمين الإسرائيلي طالما كان طامعا في غزة لبناء مستوطنات يهودية، بسبب ما تحتويه من مقدرات كبيرة لإطلاق مشاريع عقارية تؤهلها لها جغرافيتها المناسبة وإطلالاتها البحرية.

لكنه أضاف أن تجربة إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية تشي بأن هذا الاحتلال سيكون عملا طويلا جدا، يتطلب كثيرا من الصبر والمناورة الدبلوماسية، وبالتالي لن تُبنى فجأة مدينة يهودية في غزة، وإنما سيجري احتلالها فدانا فدانا، كما حدث في الخليل.

أما جنوب غزة فسيُترك لـ(حماس) لتعنى فيه "بالسكان البائسين سجناء الحصار الإسرائيلي، حتى بعدما تفقد المجموعة الدولية اهتمامها بالملف وتنتقل إلى أزمات أخرى"، بحسب الكاتب.

الانتخابات الأميركية

وحسب بن، فإن نتنياهو يتوقع أن يتضاءل تأثير المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين على السياسة الأميركية بعد انتخابات الرئاسة حتى لو فازت كامالا هاريس. أما إن حقق دونالد ترامب المفاجأة وعاد إلى البيت الأبيض فإن نتنياهو يتوقع منه أن يطلق يده في غزة.

وفي كلتا الحالتين -يضيف الكاتب- يُفترض في الولايات المتحدة بحاملات طائراتها ردع إيران عن حرب شاملة، أو توريط نفسها في حرب لإنقاذ إسرائيل.

وختم بن مقاله بأن من الجلي أن احتلال غزة هو الهدف الذي يقاتل نتنياهو من أجله ولو على حساب من تبقى حيا من الأسرى واحتمال نشوب حرب إقليمية. أما من يسمحون له بالبقاء في السلطة، الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، فلن يبرحا -حسب رأيه- مكانهما ما دام يعمل قولا وفعلا على تجسيد ضم تدريجي لغزة لاحتلالها لاحقا.

وذكّر بشعاره الانتخابي عام 1996 ضد اتفاق أوسلو وهو "مفاوضات لا مفاوضات استسلام"، وهو ما يعني أن الاحتلال لن يخرج من أرض يحتلها ولو بضغط دولي، ويعني في السياق الحالي أنه لن يغادر غزة رغم صراخ الأسرى وعائلاتهم.

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