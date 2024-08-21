عاجل

  • (حزب الله): قصفنا بأسلحة صاروخية مرابض المدفعية الإسرائيلية في الزاعورة بالجولان وحققنا إصابة مباشرة

  • (القناة 12) عن مسؤولين إسرائيليين كبار: بلينكن قلل فرص التوصل لصفقة بإسراعه تحميل حماس مسؤولية عدم إبرام اتفاق

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يبحث مع قادة الأجهزة الأمنية خطة تحركه إلى غزة

الرئيس عباس يبحث مع قادة الأجهزة الأمنية خطة تحركه إلى غزة
الرئيس عباس خلال ترأسه اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية
رام الله - دنيا الوطن
بحث الرئيس محمود عباس، مساء الأربعاء، خطة التحرك التي أعدتها اللجنة التنفيذية للذهاب إلى قطاع غزة لوقف العدوان، وفق المبادرة التي أعلنها الرئيس بالتوجه إلى قطاع غزة مع أعضاء القيادة الفلسطينية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وحمايته.

جاء ذلك خلال ترأس الرئيس عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، ومساعد القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية الفريق إسماعيل جبر.

كما استمع، لتقارير قادة الأجهزة الأمنية والجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية لحفظ الأمن والأمان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأصدر الرئيس عباس تعليماته إلى قادة الأجهزة الأمنية بزيادة الإجراءات المتبعة لحفظ الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وتطبيق سيادة القانون، بما يحفظ كرامة المواطن الفلسطيني، مشيدا بجهود المؤسسة الأمنية المبذولة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

أخبار ذات صلة

(هآرتس): هذا هو الهدف الحقيقي لنتنياهو من استمرار الحرب على غزة

(هآرتس): هذا هو الهدف الحقيقي لنتنياهو من استمرار الحرب على غزة

الرئيس عباس يبحث مع قادة الأجهزة الأمنية خطة تحركه إلى غزة

الرئيس عباس يبحث مع قادة الأجهزة الأمنية خطة تحركه إلى غزة

القسام تبث مشاهد لعملية قتل جندي إسرائيلي بالأغوار قبل 10 أيام

القسام تبث مشاهد لعملية قتل جندي إسرائيلي بالأغوار قبل 10 أيام

الإعلام الحكومي: الاحتلال يكدس 1.7 مليون مواطن بعُشر مساحة قطاع غزة

الإعلام الحكومي: الاحتلال يكدس 1.7 مليون مواطن بعُشر مساحة قطاع غزة

مجازر متواصلة.. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة

مجازر متواصلة.. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة

صحيفة أميركية: هكذا تجمع إسرائيل معلوماتها الاستخباراتية في غزة

صحيفة أميركية: هكذا تجمع إسرائيل معلوماتها الاستخباراتية في غزة

الصحة بغزة: ارتفاع شهداء العدوان على غزة لأكثر من 40 ألف شهيد

الصحة بغزة: ارتفاع شهداء العدوان على غزة لأكثر من 40 ألف شهيد

بالصور: أوامر إخلاء جديدة في دير البلح

بالصور: أوامر إخلاء جديدة في دير البلح

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

العقبة الكبرى التي يضعها نتنياهو في وجه إتمام الصفقة

العقبة الكبرى التي يضعها نتنياهو في وجه إتمام الصفقة

طقس فلسطين: لا تغيير على درجات الحرارة واستمرار الأجواء الحارة

طقس فلسطين: لا تغيير على درجات الحرارة واستمرار الأجواء الحارة

بلينكن من الدوحة: ينبغي إنجاز اتفاق بشأن غزة خلال الأيام المقبلة

بلينكن من الدوحة: ينبغي إنجاز اتفاق بشأن غزة خلال الأيام المقبلة

الرئيس عباس يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد

الرئيس عباس يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد

تقرير يكشف فظائع جديدة يرتكبها الاحتلال بحق أسرى غزة

تقرير يكشف فظائع جديدة يرتكبها الاحتلال بحق أسرى غزة

مجزرة جديدة بقصف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين غرب مدينة غزة

مجزرة جديدة بقصف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين غرب مدينة غزة

نتنياهو: لن ننسحب من فيلادلفيا ونيتساريم ولست متأكداً من التوصل لصفقة

نتنياهو: لن ننسحب من فيلادلفيا ونيتساريم ولست متأكداً من التوصل لصفقة

(حماس) ترد على تصريحات بايدن وبلينكن الأخيرة حول صفقة وقف إطلاق النار بغزة

(حماس) ترد على تصريحات بايدن وبلينكن الأخيرة حول صفقة وقف إطلاق النار بغزة

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ &quot;سد فجوات&quot; الصفقة

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ "سد فجوات" الصفقة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة