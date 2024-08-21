الرئيس عباس يبحث مع قادة الأجهزة الأمنية خطة تحركه إلى غزة

رام الله - دنيا الوطنبحث الرئيس محمود عباس، مساء الأربعاء، خطة التحرك التي أعدتها اللجنة التنفيذية للذهاب إلى قطاع غزة لوقف العدوان، وفق المبادرة التي أعلنها الرئيس بالتوجه إلى قطاع غزة مع أعضاء القيادة الفلسطينية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وحمايته.جاء ذلك خلال ترأس الرئيس عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، ومساعد القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية الفريق إسماعيل جبر.كما استمع، لتقارير قادة الأجهزة الأمنية والجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية لحفظ الأمن والأمان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وأصدر الرئيس عباس تعليماته إلى قادة الأجهزة الأمنية بزيادة الإجراءات المتبعة لحفظ الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وتطبيق سيادة القانون، بما يحفظ كرامة المواطن الفلسطيني، مشيدا بجهود المؤسسة الأمنية المبذولة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.