شؤون فلسطينية

مجازر متواصلة.. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة

مجازر متواصلة.. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة
طفلة أصيبت بقصف الاحتلال مدرسة صلاح الدين غرب مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجازر جديدة بحق المدنيين في مناطق متعددة بقطاع غزة، واستهدف مدرسة تؤوي نازحين مخلفة غرب مدينة غزة مخلفاً شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر طبية بأن خمسة مواطنين على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة صلاح الدين التابعة لوكالة (أونروا) والتي تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

بدوره، قال إسماعيل الثوابتة المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن مدرسة صلاح الدين هي عاشر مركز إيواء يقصفه الاحتلال منذ مطلع شهر آب/أغسطس الجاري.

وأضاف الثوابتة في تصريحات صحفية، أن جيش الاحتلال يستبق قصف أي مدرسة ببيانات جاهزة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن لدى الاحتلال خطة لتصفية وإبادة الشعب الفلسطيني.

ولفت الثوابتة إلى أننا "ناشدنا ضرورة إنشاء مستشفيات ميدانية في محافظة غزة دون جدوى".

ودمّر الاحتلال الإسرائيلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى السابع من آب/ أغسطس 2024 أكثر من 117 مدرسة وجامعة كليا، و332 مدرسة وجامعة جزئيا حسب مركز الإحصاء الفلسطيني.

وتحولت المدارس إلى مراكز إيواء لآلاف النازحين الغزيين، لكن هذا لم يمنع الاحتلال من استهداف المدارس مرتكبا مجازر بحق النازحين فيها، أبرزها مجزرة مدرسة التابعين.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية باستشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات إثر غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فقد 7 مواطنين -بينهم طفلان و5 نساء- إثر قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس.

وأضافت أن عددا من المواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لدير البلح وسط قطاع غزة، ومنطقة المواصي وبلدة بني سهيلا قرب خانيونس.

وذكرت أن فتاة استشهدت في قصف إسرائيلي على شارع المزرعة في دير البلح، ونُقل جثمانها إلى مستشفى شهداء الأقصى، كما استشهد صياد بنيران زوارق جيش الاحتلال قبالة ساحل دير البلح.

كما استشهد مواطنون وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما تم انتشال جثامين أربعة أشخاص استشهدوا قبل أيام في حي الزيتون جنوب مدينة غزة

إحصائية جديدة للضحايا

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 40 ألفا و223 شهيدا، و92 ألفا و981 مصابا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر في القطاع، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 50 شهيدا و124 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت على أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما دعت وزارة الصحة المؤسسات الدولية لحماية مستشفى شهداء الأقصى مع اقتراب العمليات العسكرية منه.


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