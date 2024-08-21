صحيفة: اقتراح مصري لحوار فلسطيني خاص بمعبر رفح

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر مطلع على جولة المفاوضات، التي اختتمت يوم الجمعة الماضي، عن وجود اقتراح مصري بإجراء حوار فلسطيني - فلسطيني بين السلطة وحركة (حماس) في القاهرة خلال الأيام القريبة المقبلة.ولفتت إلى أن الحوار لا يناقش الوفاق الوطني ولا حكومة وحدة فلسطينية، بل حصراً الاتفاق على طرف فلسطيني يدير معبر رفح من الجهة الفلسطينية، ذلك أنّ المفاوضين المصريين أصرّوا على أن يعود المراقبون الأوروبيون إلى المعبر، وأن تستلمه السلطة الفلسطينية، وهو ما رفضه المفاوضون الإسرائيليون بشكل حاسم، وفق المصدر نفسه.وأشارت إلى أنّ الاتفاق على طرف يدير معبر رفح من الجهة الفلسطينية، في حال حصوله، سيكون مؤشراً مهماً إلى الجهة التي ستدير قطاع غزة في ما يسمّى "اليوم التالي"، أي بعد انتهاء الحرب، لذلك فإنّ الاجتماع والاتفاق إن حصلا فسيكونان شديدي الأهمية.في ذات السياق، قالت الصحيفة إن أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب، سيلتقي اليوم الأربعاء، في القاهرة وزير الخارجية بدر عبد العاطي في مقر الوزارة.وأوضحت أن اللقاء يأتي وقت تشهد فيه القاهرة حراكاً واسعاً على مستويات عدة، ضمن جولة مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، وإعادة تشغيل معبر رفح.