طهران: نتجنب في ردنا على اغتيال هنية التأثير سلباً على مفاوضات وقف النار بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، أن الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، في طهران، "لا بد أن يتجنب التأثير سلبياً على وقف إطلاق النار المحتمل"، مضيفة وفق وسائل إعلام إيرانية، أن الرد الإيراني "سيكون في وقت وظروف وبطريقة لا يتوقعها الكيان الصهيوني".وأوضحت البعثة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنه "ربما يفاجأون عندما تكون عيونهم على السماء وصفحات الرادارات، من الأرض، وربما تركيبة من (عمليات) من الاثنين (السماء والأرض)".وتابعت أن الرد الإيراني "يجب أن يحقق نتيجتين، الأولى هي معاقبة المعتدي على الاغتيال وخرق سيادة إيران الوطنية، والنتيجة الثانية هي تعزيز الردع الإيراني وجلب الندم للكيان ليمنعه ذلك من تكرار أي اعتداء في المستقبل".