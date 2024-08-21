شؤون فلسطينية

العقبة الكبرى التي يضعها نتنياهو في وجه إتمام الصفقة

العقبة الكبرى التي يضعها نتنياهو في وجه إتمام الصفقة
نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والتوصل لصفقة تبادل للأسرى.

ونقلت القناة عن مصادر في فريق التفاوض الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا زال يضع عقبات أمام التوصل لصفقة تبادل أسرى مع (حماس).

وأضافت أنه حتى الليلة الماضية كان هناك عدة أشخاص في الدوحة في محاولة يائسة لإنقاذ احتمالات نجاح الصفقة، مشيرةً إلى أن هذه المفاوضات الملموسة تعود بالكامل إلى نتنياهو وتحت إدارته والمسؤولية عنها تقع تحت عاتقه.

وأكدت القناة أن من بين العقبات التي يضعها نتنياهو ما يخص محوري (نتساريم وفيلادلفيا)، حيث أنه يصر على عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة.

بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر، أن نتنياهو يواصل إدخال عقبات لغرفة المفاوضات خاصة بشأن قضية محور فيلادلفيا.

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