إعلام إسرائيلي: نتنياهو يطلق تصريحات متعمداً تفجير المفاوضات

وبحسب هيئة البث، فقد وجّه أعضاء الفريق الإسرائيلي المفاوض، انتقادات حادة نتنياهو، واتهموه بأنه يتعمد إطلاق تصريحات لإفشال المفاوضات.



ونقلت عن مسؤولين في الفريق المفاوض أن "تصريحات نتنياهو تهدف إلى تفجير المفاوضات. لا يوجد تفسير آخر".



وأضاف المسؤولين: "رئيس الحكومة يعرف أننا في فترة حرجة نعمل فيها على إيجاد حلول لمسألة محور فيلادلفيا ونتساريم قبل جولة المحادثات المقبلة، وهو يعرف أن هناك تقدمًا، رغم ذلك يصدر تصريحات تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء".



ووفقًا لمصدر مطلع على تفاصيل اللقاء الذي جمع نتنياهو مع عائلات أسرى في غزة وذوي جنود قتلوا في غزة، قال نتنياهو إن "إسرائيل لن تخرج بأي حال من الأحوال من محور فيلادلفيا وممر نتساريم، رغم الضغوط الكبيرة".



وفي رد على الانتقادات، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو قولهم إن "من لا يعجبه الطريقة التي يدير بها رئيس الحكومة المفاوضات، فهو مدعو للقيام والمغادرة".



وعلى الرغم من التوتر الكبير بين الأطراف، قالت مصادر في فريق المفاوضات إنه لا يوجد أي نية لدى أعضاء فريق المفاوضات المكون من رؤساء الأجهزة الأمنية، للتخلي عن مناصبهم "في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات".



بدورها، ذكرت (القناة 13) الإسرائيلية أن اللواء نيتسان ألون، المكلف من قبل الجيش بملف المفاوضات، لم ينضم إلى الوفد الإسرائيلي الذي أجرى محادثات في القاهرة خلال اليومين الماضيين.



وبرر ألون ذلك بـ"عدم وجود جدوى في ظل عدم مرونة نتنياهو بشأن قضية محور فيلادلفيا وممر نتساريم". وقال في الغرف المغلقة: "إذا لم يكن هناك مرونة في هذه القضية الأساسية، فلا جدوى من الذهاب إلى مصر".



كما كشفت (القناة 13) أنه في إحدى المداولات الأخيرة حول ملف الأسرى، قارن نتنياهو بين المفاوضات غير المباشرة مع حركة (حماس) والمفاوضات مع الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت).



وقال نتنياهو في معرض انتقاده للمفاوضين: "أنا أعرف كيف أدير المفاوضات، فقد قمت بذلك مع اتحاد العمال". ورد عليه كبار المسؤولين الأمنيين: "قد يكون هناك وقت للتفاوض مع اتحاد العمال، لكن هنا لا يوجد وقت. كل يوم تموت رهينة".



ورجحت (القناة 13) أن يتم إرجاء جولة المحادثات المقررة في نهاية الأسبوع الجاري في القاهرة بمشاركة رئيس (موساد)، دافيد برنياع، إلى حين "حدوث تقدم في المحادثات"، وأفادت بأنه "حتى الآن، لا يوجد تقدم يبرر عقد قمة من هذا القبيل".





رام الله - دنيا الوطننقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مسوؤلين في فريق التفاوض الإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطلق مؤخراّ تصريحات بشكل متعمد، لتفجير محادثات تبادل الأسرى مع حركة (حماس) ووقف إطلاق النار بغزة.