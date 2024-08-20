الرئيس عباس يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، إذ تم تعيين مجدي حافظ عبد الله خضر رئيساً لمجلس الإدارة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وضم مجلس إدارة الهيئة كلاً من: إياد محمد مسروجي، متخصص في الأمور المالية والاقتصادية، نائباً للرئيس، وأحمد سليم حسين أبو عيدة متخصص في الأمور المالية، عضواً، وماجد عطا أبو الحلو، رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، عضواً، وموسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، عضواً، واللواء يوسف دخل الله رئيس هيئة التنظيم والإدارة، عضواً، وعيسى رجا عيسى قسيس، ممثلاً عن موظفي الهيئات المحلية، عضواً، وحابس أحمد محمود الشروف، ممثلاً عن الموظفين المتقاعدين، عضواً، وعبد الجبار سالم، ممثلاً عن وزارة المالية، عضواً.ــــ