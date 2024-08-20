دولي

غالانت: "مركز الثقل" الإسرائيلي ينتقل من غزة إلى لبنان تدريجياً

غالانت: "مركز الثقل" الإسرائيلي ينتقل من غزة إلى لبنان تدريجياً
يوآف غالانت
رام الله - دنيا الوطن
قال يواف غالانت، وزير الجيش الإسرائيلي، إن مركز الثقل الإسرائيلي ينتقل من قطاع غزة، إلى الحدود اللبنانية، بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن إسرائيل عازمة على إعادة سكان البلدات الشمالية التي تم إخلاؤها على خلفية الحرب بـ"القوة" إذا لم تتمكن من فعل ذلك بموجب تسوية سياسية.

وجاءت تصريحات غالانت، اليوم الثلاثاء، في أعقاب جلسة تقييم للوضع العملياتي عند الحدود الشمالية، وخلال الجلسة، "تلقى غالانت إحاطة حول أنشطة الوحدات في مهمات الدفاع بالجبهة الشمالية، والهجمات التي نُفذت لإحباط عناصر (حزب الله) في جنوب لبنان"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي ختام الاجتماع، أكد غالانت أن مركز ثقل العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي "يتحرك تدريجيًا من الجنوب إلى الشمال"، مشيرًا إلى أن الهجمات العميقة في لبنان، بما في ذلك تلك التي استهدفت مخازن أسلحة في منطقة البقاع، "تأتي كجزء من التحضيرات لمواجهة أي تطورات محتملة".

وهدد غالانت بأن إسرائيل مستعدة لتوسيع العمليات إذا لزم الأمر، وشدد على أهمية الحفاظ على جاهزية عالية، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية ستستمر في استهداف مواقع (حزب الله) وكذلك عبر الخداع لتحقيق التفوق الميداني. وأضاف: "أعداؤنا يقاتلون حتى الموت، لكن عندما نفقدهم توازنهم بالخداع، يصبحون عاجزين عن التصرف".

وفي وقت سابق من اليوم، زار غالانت مركز الإمداد اللوجستي للجبهة الشمالية، حيث اطلع على استعدادات الجيش لمواجهة أي تطورات على الجبهة الشمالية. واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة عودة السكان إلى مناطقهم الشمالية في أمان، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تقع على عاتق الجيش، سواء من خلال الاتفاقات أو بالقوة إذا لزم الأمر.


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