إيران: انتظار الرد على إسرائيل قد يطول



كما ذكر المتحدث باسم الحرس الثوري أن القادة العسكريين "سيأخذون جميع الأمور بعين الاعتبار، ويتخذون قرارا مدروسا ودقيقا، وإن إجراءاتهم ستكون مؤثرة، وستغير حسابات العدو".



وأكد أن لدى القادة العسكريين "القدرة على معاقبة العدو بشكل مؤثر، وأنهم لن يتعجلوا لأن فترة انتظار الرد قد تكون طويلة".



وأعرب عن اعتقاده بأن التحركات الأميركية لوقف إطلاق النار في غزة غير صادقة، مشدداً على أنها طرف في الحرب وتدعم إسرائيل بصورة شاملة.



وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، إن التطورات السياسية غير مرتبطة بحق طهران في الرد والثأر لاغتيال إسماعيل هنية.



وتسود في منطقة الشرق الأوسط، حالة من التأهب، بعد تعهدت إيران بالرد الحتمي والقاسية على اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في طهران نهاية الشهر الماضي.



وأعلنت حركة (حماس) نهاية تموز/ يوليو الماضي، أن هنية اغتيل مع مرافقه الشخصي وسيم أبو شعبان، إثر استهدافهما بغارة إسرائيلية على مقر إقامتها في طهران بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الجديد مسعود بزشكيان، وعقب الاغتيال توعدت إيران مرارا برد قاس على انتهاك سيادتها، وتزامن ذلك مع رفع تل أبيب استعداداتها لمواجهة الرد الإيراني المرتقب.



رام الله - دنيا الوطنقال العميد علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني، إنه يجب على إسرائيل أن تنتظر الردود المدروسة في وقتها المناسب، مشيراً إلى أن فترة انتظار الرد قد تكون طويلة.وأضاف نائيني، في تصريحات صحفية، أن رد إيران قد لا يشبه العمليات العسكرية السابقة، وأن سيناريوهات الرد ليست متشابهة، مؤكداً أن "طهران لم تُبقِ أي اعتداء على الأهداف الايرانية دون رد".