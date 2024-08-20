مسؤول إسرائيلي: يجب محو مقر الأمم المتحدة من على وجه الأرض



وأضاف أردان في إشارة إلى مبنى الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية: "قد يبدو هذا المبنى جميلاً من الخارج، لكنه أعوج ومشوه"، وفق وصفه.



ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيه أردان الأمم المتحدة.



وأضافت: "قال في الشهر الماضي: يجب علينا اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد الأمم المتحدة، مثل إغلاق مجمع الأمم المتحدة في القدس، وترحيل رؤساء الوكالات المتمركزة في إسرائيل، من أجل إرسال رسالة واضحة مفادها أن استمرار انحياز الأمم المتحدة واستغلالها ضد إسرائيل سيكون له ثمن".



ويُعتبر أردان من قادة حزب (الليكود) الذي يرأسه حاليا نتنياهو، وسبق أن هاجم أكثر من مرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وتصاعدت حدة التوتر بين تل أبيب والأمم المتحدة عقب إدراج الأخيرة الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء للكيانات المتهمة بقتل الأطفال في حزيران/يونيو الماضي.



فيما نقلت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية عن مصادر إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد وكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين رداً على ذلك، بما فيها الوكالات التي تلعب دورا مهما في عمليات الإغاثة بقطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنقال جلعاد أردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إنه "ينبغي إغلاق مبنى الأمم المتحدة ومحوه من على وجه الأرض"، بحسب ما نقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.