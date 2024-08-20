دولي

مسؤول إسرائيلي: يجب محو مقر الأمم المتحدة من على وجه الأرض

مسؤول إسرائيلي: يجب محو مقر الأمم المتحدة من على وجه الأرض
جلعاد أردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قال جلعاد أردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إنه "ينبغي إغلاق مبنى الأمم المتحدة ومحوه من على وجه الأرض"، بحسب ما نقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أردان في إشارة إلى مبنى الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية: "قد يبدو هذا المبنى جميلاً من الخارج، لكنه أعوج ومشوه"، وفق وصفه.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيه أردان الأمم المتحدة.

وأضافت: "قال في الشهر الماضي: يجب علينا اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد الأمم المتحدة، مثل إغلاق مجمع الأمم المتحدة في القدس، وترحيل رؤساء الوكالات المتمركزة في إسرائيل، من أجل إرسال رسالة واضحة مفادها أن استمرار انحياز الأمم المتحدة واستغلالها ضد إسرائيل سيكون له ثمن".

ويُعتبر أردان من قادة حزب (الليكود) الذي يرأسه حاليا نتنياهو، وسبق أن هاجم أكثر من مرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتصاعدت حدة التوتر بين تل أبيب والأمم المتحدة عقب إدراج الأخيرة الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء للكيانات المتهمة بقتل الأطفال في حزيران/يونيو الماضي.

فيما نقلت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية عن مصادر إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد وكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين رداً على ذلك، بما فيها الوكالات التي تلعب دورا مهما في عمليات الإغاثة بقطاع غزة.

أخبار ذات صلة

غالانت: &quot;مركز الثقل&quot; الإسرائيلي ينتقل من غزة إلى لبنان تدريجياً

غالانت: "مركز الثقل" الإسرائيلي ينتقل من غزة إلى لبنان تدريجياً

إيران: انتظار الرد على إسرائيل قد يطول

إيران: انتظار الرد على إسرائيل قد يطول

مسؤول إسرائيلي: يجب محو مقر الأمم المتحدة من على وجه الأرض

مسؤول إسرائيلي: يجب محو مقر الأمم المتحدة من على وجه الأرض

آيزنكوت: الجميع يؤيد الصفقة ونتنياهو هو المعرقل الوحيد لها

آيزنكوت: الجميع يؤيد الصفقة ونتنياهو هو المعرقل الوحيد لها

بايدن يؤكد: حان الوقت لإنهاء الحرب بغزة

بايدن يؤكد: حان الوقت لإنهاء الحرب بغزة

الاحتلال يزعم انتشال ستة جثامين لأسرى إسرائيليين من قطاع غزة

الاحتلال يزعم انتشال ستة جثامين لأسرى إسرائيليين من قطاع غزة

نتنياهو يؤكد لبلينكن التزامه بالمقترح الأميركي للصفقة

نتنياهو يؤكد لبلينكن التزامه بالمقترح الأميركي للصفقة

لابيد: على نتنياهو عدم تفويت الفرصة واستعادة الأسرى بغزة

لابيد: على نتنياهو عدم تفويت الفرصة واستعادة الأسرى بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد

الرئيس عباس يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد

وزيرة التنمية: مساعدات مالية وعينية لـ 300 ألف أسرة في قطاع غزة

وزيرة التنمية: مساعدات مالية وعينية لـ 300 ألف أسرة في قطاع غزة

الصحة بغزة: 34 شهيداً خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: 34 شهيداً خلال الـ 24 ساعة الماضية

وصلوا لمشفى غزة الأوروبي.. الاحتلال يفرج عن أسرى من قطاع غزة

وصلوا لمشفى غزة الأوروبي.. الاحتلال يفرج عن أسرى من قطاع غزة

البيت الأبيض: اجتماع مرتقب في القاهرة حول مفاوضات وقف النار بغزة

البيت الأبيض: اجتماع مرتقب في القاهرة حول مفاوضات وقف النار بغزة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

استشهاد عدد من مرافقي هنية بغارة إسرائيلية في مخيم الشاطئ

استشهاد عدد من مرافقي هنية بغارة إسرائيلية في مخيم الشاطئ

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ &quot;سد فجوات&quot; الصفقة

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ "سد فجوات" الصفقة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة

هزة أرضية يشعر بها سكان سوريا ولبنان بقوة 5.2 درجات

هزة أرضية يشعر بها سكان سوريا ولبنان بقوة 5.2 درجات