مجزرة جديدة بقصف الاحتلال مدرسة تأوي نازحين غرب مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد 12 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه مدرسة تأوي نازحين بمدينة غزة.وهذه المدرسة الثامنة التي تؤوي نازحين ويستهدفها جيش الاحتلال منذ بداية آب/ أغسطس الجاري.وأفاد الدفاع المدني بأن 12 مواطناً استشهدوا، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "مصطفى حافظ" التي تأوي مئات النازحين في حي الرمال غرب المدينة.وذكرت مصادر محلية بأن طواقم الدفاع المدني والإسعاف، لا تزال تحاول انتشال جثامين الشهداء وإنقاذ الجرحى من تحت أنقاض مبنى المدرسة الذي انهار بشكل شبه كامل جراء القصف الإسرائيلي.وكانت الاحتلال قد قصف سبع مدارس تأوي نازحين بقطاع غزة خلال الأيام العشرة الأولى من آب/ أغسطس، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 179 مواطناً، بينهم أطفال ونساء ومئات الجرحى، وفق بيانات رسمية.والمجزرة الأكبر خلال آب/ أغسطس الجاري، ارتُكبت باستهداف جيش الاحتلال مدرسة "التابعين" بحي الدرج، شرق مدينة غزة في العاشر من الشهر الجاري، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 مواطناً وإصابة عشرات بينهم أطفال ونساء، في مجزرة لاقت تنديدا واسعا.