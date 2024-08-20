دولي

آيزنكوت: الجميع يؤيد الصفقة ونتنياهو هو المعرقل الوحيد لها

آيزنكوت: الجميع يؤيد الصفقة ونتنياهو هو المعرقل الوحيد لها
الوزير السابق بحكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت
رام الله - دنيا الوطن
قال الوزير السابق بحكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت، اليوم الثلاثاء، إن جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، ومعظم وزراء الحكومة، ووزير التعاون الإقليمي ديفيد أمسالم المقرّب من نتنياهو، وغيرهم، أيَّدوا التوصل إلى اتفاق غزة، ونتنياهو المعرقل الوحيد لها.

ووجّه آيزنكوت انتقادات حادة لنتنياهو، قائلًا: إن نتنياهو "يريد عودة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، لكنه غير مستعد لاتخاذ قرارات شجاعة".

وأضاف في إشارة إلى سلسلة البيانات التي صدرت عن مكتب نتنياهو في الأيام الماضية حول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة: "أن نتنياهو يرسل قرارات عبر الرسائل النصية، ولقد رأيت ذلك، ولهذا السبب غادرنا الحكومة".

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