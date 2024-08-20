صحيفة: زيارة الرئيس عباس إلى غزة قد تساعد في وقف الحرب

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن الزيارة التي ينوي الرئيس محمود عباس القيام بها لقطاع غزة، في حال تمت قد تساعد في دفع خطة إدخال قوة متعددة الجنسيات إلى القطاع وحتى المساعدة في استكمال صفقة الرهائن.وأشارت الصحيفة أنه بالموازي لذلك سيُطلب من إسرائيل من جانبها إعلان وقف الحرب واستعدادها للانسحاب من القطاع.يشار إلى أن الرئيس عباس أعلن في قاعة الجلسة العامة للبرلمان التركي، الخميس الماضي أنه قرر الذهاب إلى غزة مع أعضاء القيادة الفلسطينية.وأشاف الرئيس عباس "سأبذل كل ما في وسعي لكي نكون مع شعبنا لوقف هذا العدوان الهمجي، حتى لو كلفنا حياتنا".