شؤون فلسطينية

وزير الصحة: تطعيم الأطفال بغزة ضد شلل الأطفال سيبدأ خلال أيام

وزير الصحة: تطعيم الأطفال بغزة ضد شلل الأطفال سيبدأ خلال أيام
طفل م غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان، اليوم الثلاثاء، إن بدء عملية التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة ستكون خلال الأيام القادمة.

وأضاف أبو رمضان، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، أنه سيتم تطعيم الأطفال بلقاحين إثنين عبر مرحلتين للتطعيم بواقع شهر بينهما.

بدورها، قالت وزارة الصحة بغزة، إنها لا زالت في انتظار وصول التطعيمات الخاصة بحملة مكافحة فيروس شلل الأطفال.

 

 

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