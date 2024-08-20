شؤون فلسطينية

وصلوا لمشفى غزة الأوروبي.. الاحتلال يفرج عن أسرى من قطاع غزة

وصلوا لمشفى غزة الأوروبي.. الاحتلال يفرج عن أسرى من قطاع غزة
أسرى من قطاع غزة داخل معتقل للاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن 25 أسيراً من قطاع غزة بينهم امرأتان، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن المعتقلين وصولوا إلى مستشفى غزة الأوروبي بعد الإفراج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

ومنذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال المئات من المواطنين، خلال اجتياحها البري لشمال القطاع ووسطه وجنوبه، وأفرجت عن عدد منهم عقب اعتقالهم لأشهر أو أسابيع أو عدة أيام، في حين لا يزال مصير عدد كبير منهم مجهولا.

أخبار ذات صلة

وزير الصحة: تطعيم الأطفال بغزة ضد شلل الأطفال سيبدأ خلال أيام

وزير الصحة: تطعيم الأطفال بغزة ضد شلل الأطفال سيبدأ خلال أيام

وصلوا لمشفى غزة الأوروبي.. الاحتلال يفرج عن أسرى من قطاع غزة

وصلوا لمشفى غزة الأوروبي.. الاحتلال يفرج عن أسرى من قطاع غزة

البيت الأبيض: اجتماع مرتقب في القاهرة حول مفاوضات وقف النار بغزة

البيت الأبيض: اجتماع مرتقب في القاهرة حول مفاوضات وقف النار بغزة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

استشهاد عدد من مرافقي هنية بغارة إسرائيلية في مخيم الشاطئ

استشهاد عدد من مرافقي هنية بغارة إسرائيلية في مخيم الشاطئ

بلينكن: نتنياهو قبل المقترح الأميركي وعلى حماس قبوله

بلينكن: نتنياهو قبل المقترح الأميركي وعلى حماس قبوله

الشرطة الإسرائيلية: منفذ تفجير تل أبيب جاء من الضفة وخطط لعملية كبرى

الشرطة الإسرائيلية: منفذ تفجير تل أبيب جاء من الضفة وخطط لعملية كبرى

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: 40 شهيداً خلال الساعات الـ 24 الماضية

الصحة بغزة: 40 شهيداً خلال الساعات الـ 24 الماضية

تفاصيل رسالة وجهت لدول العالم حول زيارة الرئيس عباس لقطاع غزة

تفاصيل رسالة وجهت لدول العالم حول زيارة الرئيس عباس لقطاع غزة

صحيفة: اتفاق بين مصر وإسرائيل بخصوص محور فيلادلفيا

صحيفة: اتفاق بين مصر وإسرائيل بخصوص محور فيلادلفيا

الرئيس الجزائري: جاهزون لبناء 3 مستشفيات في قطاع غزة

الرئيس الجزائري: جاهزون لبناء 3 مستشفيات في قطاع غزة

استشهاد الصحفي إبراهيم محارب برصاص الاحتلال غرب خان يونس

استشهاد الصحفي إبراهيم محارب برصاص الاحتلال غرب خان يونس

بايدن: وقف إطلاق النار ما زال ممكناً ولن نستسلم

بايدن: وقف إطلاق النار ما زال ممكناً ولن نستسلم

طقس فلسطين: استمرار الأجواء الحارة في مختلف المناطق

طقس فلسطين: استمرار الأجواء الحارة في مختلف المناطق

حماس تُصدر بياناً بشأن مستجدات المفاوضات وتوجّه رسالة للوسطاء

حماس تُصدر بياناً بشأن مستجدات المفاوضات وتوجّه رسالة للوسطاء

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ &quot;سد فجوات&quot; الصفقة

بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ "سد فجوات" الصفقة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة

هزة أرضية يشعر بها سكان سوريا ولبنان بقوة 5.2 درجات

هزة أرضية يشعر بها سكان سوريا ولبنان بقوة 5.2 درجات

(حزب الله) ينشر لأول مرة مشاهد لمنشأة لإطلاق الصواريخ تحت عنوان &quot;جبالنا خزائننا&quot;

(حزب الله) ينشر لأول مرة مشاهد لمنشأة لإطلاق الصواريخ تحت عنوان "جبالنا خزائننا"