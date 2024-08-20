وصلوا لمشفى غزة الأوروبي.. الاحتلال يفرج عن أسرى من قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن 25 أسيراً من قطاع غزة بينهم امرأتان، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.وأفادت مصادر محلية، بأن المعتقلين وصولوا إلى مستشفى غزة الأوروبي بعد الإفراج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.ومنذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال المئات من المواطنين، خلال اجتياحها البري لشمال القطاع ووسطه وجنوبه، وأفرجت عن عدد منهم عقب اعتقالهم لأشهر أو أسابيع أو عدة أيام، في حين لا يزال مصير عدد كبير منهم مجهولا.