الاحتلال يزعم انتشال 6 جثامين لأسرى إسرائيليين من قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنزعمت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم الثلاثاء، أن "الجيش وجهاز الشاباك تمكنا الليلة الماضية من انتشال 6 جثث لرهائن من قطاع غزة".وقالت الهيئة إن "الجيش والشاباك استعادا جثث الإسرائيليين الستة من أسر حركة حماس التي احتجزتهم في نفق بمنطقة خانيونس جنوب قطاع غزة".وبحسب موقع "يديعوت آحرنوت"، فإن الأسرى الستة هم (أبراهام موندر من نير عوز، وبيجيف بوخطاف ونداف بوبلابيل من نيريم، وحاييم بيري ويورام ميستجر والكسندر دانزيج).من جانبه، قال موقع (والاه) إن الأسرى الستة الذين تم إنتشال جثامينهم أسروا أحياء وماتوا لاحقاً وهم في الأسر داخل قطاع غزة.بدوره، ناشد منتدى عائلات الأسرى الإسرائيلين في قطاع غزة، حكومة نتنياهو بسرعة العمل مع الوسطاء من أجل "التوصل إلى صفقة تبادل اليوم".