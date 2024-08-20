البيت الأبيض: اجتماع مرتقب في القاهرة حول مفاوضات وقف النار بغزة

رام الله - دنيا الوطنقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، مساء أمس الاثنين، إن مسؤولين كبارا سيجتمعون في القاهرة قبل نهاية الأسبوع لإجراء مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأوضحت بيير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث مع زعماء المنطقة بشكل متواصل من أجل إتمام الصفقة المرتقبة.وسبق أن قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على المقترح الذي قدمته واشنطن خلال جولة المفاوضات الأخيرة بالدوحة بشأن صفقة تبادل محتملة للأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، والذي انتقدته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي بتل أبيب، إثر محادثات استمرت ثلاث ساعات مع نتنياهو ثم مع وزير الجيش يوآف غالانت أن نتنياهو أبلغه موافقة إسرائيل على المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة في جولة المفاوضات التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين بالدوحة للتقريب بين مواقف الأطراف.وتابع أنه يتعين الآن على حركة (حماس) قبول المقترح بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النارية في غزة وتبادل الأسرى.