استشهاد عدد من مرافقي الراحل إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية في مخيم الشاطئ



وقال عبد السلام نجل الراحل إسماعيل هنية، في منشور له، إن عدداً من "مرافقي الشهيد القائد الوالد أبوالعبد استشهدوا قبل قليل بقصف مخيمنا.. مخيم الشاطئ ليلحقوا بقائدهم وأبيهم".



والمرافقون الشهداء بحسب عبد السلام هنية هم: "أبو مازن حسونة، خليل مطر، أبو حسام الحديدي، وأكرم الهسي، ومصباح الضعيفي، وتامر العبسي وابنته، محمد أبوعودة".









رام الله - دنيا الوطناستشهد، مساء يوم الاثنين، عدد من مرافقي ومعاوني الشهيد الراحل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بغارة إسرائيلية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن تسعة مواطنين بينهم ستة من مرافقي ومعاوني الشهيد إسماعيل هنية، استشهدوا في غارة إسرائيلية، قرب منزل هنية في مخيم الشاطئ.