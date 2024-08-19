بلينكن: نتنياهو قبل المقترح الأميركي وعلى حماس قبوله



من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه عقد اجتماعا وصفه بالجيد والمهم مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.



وقال نتنياهو، في بيان أصدره مكتبه عقب المحادثات، إن إسرائيل تسعى للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى في المرحلة الأولى للصفقة، مضيفا أن إسرائيل تقدر جهود الولايات المتحدة في ما وصفه "بالدفاع الإقليمي ضد المحور الإيراني".



وكانت حركة (حماس) قد أكدت أمس الأحد مجددا أن المقترح الأميركي يستجيب لشروط نتنياهو، خاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب من غزة وإصراره على مواصلة احتلال محوري نتساريم وفيلادلفيا ومعبر رفح.



وبعد انتهاء الجولة الأخيرة بساعات، أكد قيادي في (حماس) لقناة (الجزيرة) أن أي اتفاق يجب أن يضمن وقف العدوان، والانسحاب من قطاع غزة، كما يجب أن يشمل أيضا توفير الإغاثة العاجلة، والتوصل إلى صفقة حقيقية لتبادل الأسرى.



وأكد القيادي التزام الحركة بما وافقت عليه في الثاني من تموز/يوليو الماضي، والمبني على إعلان الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن، داعيا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال وإلزامه بالذهاب إلى تنفيذ ما اتفق عليه.



تنفيذ الاتفاق



وفي مؤتمره الصحفي بتل أبيب، قال وزير الخارجية الأميركي إنه سيتوجه إلى مصر وقطر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني للدفع باتجاه التوصل إلى صفقة.



وأضاف بلينكن أنه خلال الأيام المقبلة سيعمل الخبراء على تقديم فهم واضح لتنفيذ الاتفاق المحتمل، وتحدث عن شعور لدى الجانب الأميركي بضرورة الاستعجال للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.



كما قال الوزير الأميركي إنه كلما طال أمد النزاع سيعاني "الرهائن" أكثر وسيلقون حتفهم، مضيفا أن التوصل لوقف إطلاق نار دائم هو الوسيلة المثلى لإطلاق سراح المحتجزين.



وتابع أن الوسيلة الأسرع لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.



وتطرق بلينكن أيضا إلى التوترات الإقليمية المتصاعدة، قائلا إن على الجميع أن يتجنب اتخاذ خطوات أو إجراءات تصعد التوتر وتوسع رقعة العنف.



وكان وزير الخارجية الأميركي قال خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب إنها ربما تكون الفرصة الأخيرة لإعادة "الرهائن".



ويواجه نتنياهو اتهامات في الداخل والخارج بإفشال المساعي التي بذلت خلال الأشهر الماضية لإبرام صفقة إما عن طريق التصعيد العسكري وإما من خلال الاغتيالات.





رام الله - دنيا الوطنقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على المقترح الذي قدمته واشنطن خلال جولة المفاوضات الأخيرة بالدوحة بشأن صفقة تبادل محتملة للأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، والذي انتقدته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي بتل أبيب، إثر محادثات استمرت ثلاث ساعات مع نتنياهو ثم مع وزير الجيش يوآف غالانت أن نتنياهو أبلغه موافقة إسرائيل على المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة في جولة المفاوضات التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين بالدوحة للتقريب بين مواقف الأطراف.وتابع أنه يتعين الآن على حركة (حماس) قبول المقترح بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النارية في غزة وتبادل الأسرى.