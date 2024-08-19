مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح



وأكد أن "مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا".



وفي وقت سابق الاثنين، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية إن وفد التفاوض الإسرائيلي بشأن مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، عاد من القاهرة التي وصلتها مساء الأحد إلى تل أبيب، "دون أي تقدم في المحادثات بشأن محور فيلادلفيا".



ونقلت (يديعوت أحرونوت) عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المحادثات (لم تسمه)، قوله إن "قصة محور فيلادلفيا لا تزال مفتوحة، ولا يوجد تفاهمات بشأنها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس مستعدا للتخلي عن موقفه في هذا الشأن".



وأكد المصدر الإسرائيلي أن "الفجوة تكمن في أن إسرائيل مستعدة لإبقاء قوات هناك (في محور فيلادلفيا)، لكن المصريين والفلسطينيين يصرون على الانسحاب الكامل (للجيش الإسرائيلي)".



والأحد، أكد نتنياهو إصراره على إبقاء سيطرة قوات الجيش على محور فيلادلفيا، بينما اتهمه زعيم المعارضة يائير لبيد، بالمماطلة وتخريب المفاوضات.



ومساء الجمعة، أعلن الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار على غزة، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة (حماس)، وفق بيان مصري قطري أمريكي مشترك، بختام اليوم الثاني والأخير لجولة محادثات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، الخميس والجمعة.



ومنذ أكثر من عشرة أشهر، يواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة غزة، متجاهلاً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.





رام الله - دنيا الوطنجددت مصر، مساء الاثنين، تمسكها بانسحاب إسرائيلي كاملاً من محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة اللذين احتلتهما في أيار/ مايو الماضي.جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة (القاهرة الإخبارية) الخاصة عن مصدر رفيع المستوى لم تذكر هويته.وقال المصدر إنه "لا صحة شكلا وموضوعا لما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا".