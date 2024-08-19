نتنياهو يؤكد لبلينكن التزامه بالمقترح الأميركي للصفقة

رام الله - دنيا الوطنعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً هاماً مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور تل آبيب، لبحث مستجدات صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.وأفاد مكتب نتنياهو، أن اللقاء الذي استمر حوالي 3 ساعات، عقد بشكل منفرد بين الطرفين، وكان إيجابياً بشكل ملحوظ.وأضاف أنه جدد خلال لقاءه التأكيد على التزام إسرائيل بالاقتراح الأمريكي الحالي بشأن إطلاق سراح الأسرى، والذي يأخذ في الاعتبار احتياجات إسرائيل الأمنية، التي يصر عليها بثبات.وسبق أن قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن "هذه لحظة حاسمة لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة وربما تكون هي الفرصة الأخيرة لإعادة الرهائن".جاء ذلك عقب لقاءه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، صباح اليوم، علماً أنه وصل لإسرائيل مساء أمس، في إطار جولة تهدف لتخطي عقبات التصل لوقف إطلاق النار في غزة مع وصول المفاوضات لمراحلها النهائية.وأكد بلينكن خلال اللقاء، أنه "آن الأوان للتوصل إلى اتفاق ويجب عدم تصعيد الصراع".