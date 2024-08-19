بلينكن سيجتمع بنظيره المصري لـ "سد فجوات" الصفقة

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، غداً الثلاثاء، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي سبل سد الفجوات الهادفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.وسيصل الوزير الأميركي، غداً، إلى القاهرة قادماً من تل آبيب، في إطار جولته الإقليمية الحالية على أمل احتواء التصعيد الإقليمي الراهن.ومن المقرر أن يجري بلينكن مباحثات مع عبد العاطي بمدينة العلمين شمالي مصر، تركز بالأساس على بحث سبل سد الفجوات التي لا تزال تشكل تحديات تعرقل المفاوضات.كما تتناول المباحثات ملف محور فيلادلفيا ومعبر رفح حيث تصر القاهرة على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي منهما في مواجهة إصرار إسرائيل على إبقاء انتشار قواتها فيهما.